Vicenza, controllo con un coltello e un involucro di cocaina: così i carabinieri risalgono a un pusher e trovano 53 dosi

Un controllo in viale Verona ha portato i carabinieri di Vicenza a scoprire un deposito di droga. Nel pomeriggio del 10 novembre i militari della Stazione e del Nucleo operativo e radiomobile hanno fermato un colombiano di 43 anni. Nella perquisizione gli hanno trovato un coltello portato illegalmente e un involucro termosigillato con cocaina. L’uomo è stato denunciato a piede libero per porto di armi o oggetti atti a offendere.

Il ritrovamento ha spinto i carabinieri a risalire al presunto fornitore, un nigeriano di 38 anni residente in una palazzina della periferia. Nell’appartamento, sopra la cappa della cucina, nascosta in un contenitore, c’era una busta con 53 involucri termosigillati: 32 di cocaina e 21 di eroina. Sequestrati anche oltre 800 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti possibile provento dello spaccio, e il materiale per confezionare le dosi.

Il 38enne è stato arrestato in flagranza per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e portato nel carcere di Vicenza, in attesa dell’udienza di convalida.