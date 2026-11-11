Allarme bomba nelle scuole, Rucco (FdI)): “Minacce odiose contro i nostri bambini. Inaccettabile questo clima di paura e intimidazione”

Venezia, 11 novembre 2026 “Quanto sta accadendo in questi minuti nelle scuole della provincia di Vicenza, del padovano e in numerosi altri territori italiani è di una gravità assoluta. Minacciare attentati contro gli istituti scolastici, prendere di mira i nostri bambini e ragazzi e gettare nell’angoscia migliaia di famiglie è un gesto odioso e intollerabile. Non possiamo accettare che le nostre scuole, luoghi che dovrebbero rappresentare sicurezza, crescita e serenità, diventino bersaglio di minacce e intimidazioni. La paura di un genitore che vede il proprio figlio costretto a lasciare la scuola per un allarme bomba non può e non deve diventare normalità”. Lo dichiara Francesco Rucco, vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, intervenendo sull’ondata di messaggi minatori che sta interessando numerosi istituti scolastici, anche nel Vicentino, dove sono state segnalate evacuazioni precauzionali. “Stiamo vivendo settimane segnate da un clima di grave tensione. Non si tratta purtroppo del primo episodio: già nelle scorse settimane centinaia di scuole italiane sono state destinatarie di minacce analoghe, con lezioni interrotte, edifici evacuati e famiglie comprensibilmente preoccupate. Oggi assistiamo a nuove intimidazioni che sembrano interessare istituti di numerose province del Paese. Anche qualora si trattasse, come ci auguriamo, di falsi allarmi, non saremmo comunque di fronte a semplici bravate: terrorizzare dei bambini, mobilitare le Forze dell’Ordine e mettere in allarme intere comunità è un fatto gravissimo. Non possiamo permettere che questo clima di paura si radichi nella quotidianità delle nostre famiglie”, commenta Rucco. “La mia vicinanza va a tutti gli alunni, ai genitori, agli insegnanti e al personale scolastico che stanno vivendo queste ore di apprensione. Un ringraziamento sincero alle Forze dell’Ordine, ai dirigenti scolastici e a tutti coloro che sono impegnati nelle operazioni di sicurezza. Confido nel lavoro degli investigatori affinché venga fatta piena luce sull’origine di questi messaggi e siano individuati i responsabili. Chi pensa di poter seminare il terrore prendendo di mira i nostri figli deve risponderne davanti alla giustizia. La sicurezza dei bambini e la serenità delle famiglie sono valori sui quali non possiamo accettare alcun compromesso”, conclude Rucco.