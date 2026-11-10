Veneto, attraversa la strada vicino a casa e viene travolto da un furgone: morto un uomo

Tragico incidente stradale nella serata di lunedì 9 novembre a Cittadella, in provincia di Padova. Un uomo di 88 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un furgone mentre attraversava la strada a poca distanza dalla propria abitazione.

L’incidente si è verificato lungo via Ca’ Moro, nel tratto della strada provinciale 47 Valsugana. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano stava attraversando la carreggiata quando è stato travolto da un Volkswagen Caddy condotto da un uomo di 41 anni, anch’egli residente a Cittadella.

L’impatto è stato fatale. Sul luogo dell’investimento sono intervenuti i sanitari del Suem 118, ma per l’88enne non c’è stato nulla da fare. Il personale medico ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Restano da chiarire le circostanze che hanno provocato l’incidente. A occuparsi dei rilievi sono stati i carabinieri delle Stazioni di Tombolo e Carmignano di Brenta, impegnati nella ricostruzione dell’esatta dinamica e nell’accertamento delle eventuali responsabilità.

Il furgone coinvolto nell’investimento è stato posto sotto sequestro per consentire gli approfondimenti investigativi.