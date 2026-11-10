Veneto, semina il caos sul bus e strappa il cellulare all’autista che chiama il 112: denunciato un 19enne

Prima i disordini a bordo della corriera, poi l’aggressione all’autista che stava chiamando i carabinieri. Un ragazzo di 19 anni è stato denunciato per rapina e interruzione di pubblico servizio dopo un episodio avvenuto il 16 ottobre a Riese Pio X, in provincia di Treviso, ai danni di un conducente di 64 anni della società di trasporto pubblico Mom.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il giovane, insieme ad altri passeggeri, aveva provocato una serie di disagi durante il viaggio, creando una situazione tale da costringere l’autista a interrompere la corsa.

Il conducente aveva quindi fermato il mezzo alla fermata denominata Spinea, nel territorio comunale di Riese Pio X, facendo scendere le persone che stavano disturbando.

La situazione è però degenerata quando il 19enne, ormai fuori dall’autobus, si è accorto che l’autista stava telefonando al 112 per richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

A quel punto il giovane si è avvicinato al conducente, strappandogli il cellulare dalle mani. Ne è nata una breve colluttazione durante la quale il 64enne è riuscito a recuperare il telefono, mentre il ragazzo si è dato alla fuga.

Le indagini dei carabinieri della Stazione di Riese Pio X hanno permesso di ricostruire l’accaduto attraverso l’esame delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza installate sia a bordo della corriera sia lungo la strada.

Grazie alle immagini, i militari sono riusciti a identificare il presunto responsabile, un 19enne ora denunciato all’autorità giudiziaria con le accuse di rapina e interruzione di pubblico servizio.