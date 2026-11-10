Putin spegne Novaya Gazeta. Un’altra voce libera che scompare dalla Russia

Umberto Baldo

C’è una data che merita di essere ricordata nella storia del giornalismo russo: 9 novembre 2026.

Da ieri Novaya Gazeta, uno degli ultimi simboli dell’informazione indipendente in Russia, ha cessato definitivamente le proprie attività nel Paese.

Dopo trent’anni di vita, il giornale è stato costretto ad abbassare le serrande.

Non per mancanza di lettori, non per difficoltà economiche, ma perché il potere di Vladimir Putin non ha mai tollerato la sua esistenza.

Per capire che cosa significhi questa chiusura bisogna ricordare che cos’è stata Novaya Gazeta.

Nata nel 1993, nella Russia che cercava faticosamente di uscire dalle macerie dell’Unione Sovietica, la testata aveva avuto anche il sostegno di Michail Gorbaciov, che mise a disposizione parte del denaro ricevuto con il Premio Nobel per la Pace.

Il suo compito era quello che dovrebbe essere normale per qualsiasi giornale in una democrazia: indagare, raccontare i fatti, denunciare gli abusi del potere ed informare i cittadini, senza chiedere il permesso a chi governa.

Ma nella Russia di Putin fare semplicemente il proprio mestiere è diventato un’attività pericolosa.

Dal 2000, sei giornalisti e collaboratori legati alla testata sono stati assassinati.

Tra loro Jurij Ščekočichin, Anna Politkovskaja e Anastasija Baburova.

Non si tratta di nomi da inserire distrattamente in un elenco.

Sono persone che hanno pagato con la vita la scelta di raccontare ciò che altri volevano tenere nascosto.

La vicenda di Anna Politkovskaja è forse quella che più di ogni altra ha fatto conoscere al mondo il prezzo della libertà di stampa in Russia.

Aveva documentato i crimini commessi dall’esercito russo in Cecenia, raccontando violenze e atrocità che il Cremlino avrebbe preferito lasciare nell’ombra.

Il 7 ottobre 2006 fu assassinata nell’androne del suo palazzo a Mosca.

Il suo delitto scosse l’opinione pubblica internazionale, ma non fermò la macchina della repressione.

Nel 2021 arrivò un riconoscimento straordinario.

Dmitrij Muratov, direttore di Novaya Gazeta, ricevette il Premio Nobel per la Pace insieme alla giornalista filippina Maria Ressa.

Il Nobel riconosceva il loro impegno nella difesa della libertà di espressione e del diritto dei cittadini ad essere informati.

Muratov pronunciò allora una frase che oggi suona quasi come un testamento: «Noi giornalisti siamo l’antidoto contro la tirannia».

Ma la Russia di Putin non aveva alcuna intenzione di tollerare quell’antidoto.

Con l’invasione dell’Ucraina, nel febbraio 2022, la situazione precipitò. Novaya Gazeta aveva continuato a pubblicare notizie che contraddicevano la versione ufficiale del Cremlino, rifiutando di chiamare «operazione militare speciale» quella che era, ed è, una guerra di aggressione.

Il regime reagì imponendo una censura sempre più soffocante. Nel marzo 2022 il giornale fu costretto a sospendere la pubblicazione.

Nacque successivamente Novaya Gazeta Europe, con sede a Riga, per continuare a informare i lettori russi dall’estero. Ma anche il suo sito venne bloccato in Russia.

La persecuzione non si è fermata.

Nel settembre di quest’anno l’intera redazione è stata dichiarata «agente straniero», una delle etichette che il potere russo utilizza per delegittimare e isolare chiunque non si adegui alla propria linea.

Il mese successivo sono arrivati l’irruzione delle forze di sicurezza nella redazione, l’arresto del Direttore responsabile, ed il blocco dei conti bancari.

Fino all’ultimo atto di ieri; la chiusura definitiva.

Ma forse la cosa più inquietante di questa vicenda non è soltanto la fine di un giornale. È il metodo con cui ci si è arrivati.

Non c’è stato bisogno di ordinare pubblicamente la chiusura di una testata scomoda.

È bastato rendere impossibile il suo funzionamento: togliere la licenza, sequestrare le rotative, bloccare il sito, impedire ai lettori di finanziare il giornale, dichiarare i giornalisti «agenti stranieri», perquisire gli uffici ed intimidire chi continuava a lavorare.

Una morte per asfissia, amministrata attraverso gli strumenti dello Stato.

E mentre tutto questo accadeva, il Cremlino continuava a presentare la Russia come una democrazia, con tanto di elezioni e istituzioni.

Una democrazia nella quale, evidentemente, i cittadini possono scegliere (sic!) chi governa, purché non pretendano di sapere troppo su chi governa.

La chiusura di Novaya Gazeta non significa però che ogni sua voce sia scomparsa.

L’edizione europea, nata nel 2022 grazie ad una parte dei giornalisti costretti a lasciare il Paese, continua la propria attività dall’estero.

Ma è una magra consolazione: il giornale che per trent’anni aveva raccontato la Russia ai russi non potrà più farlo dalla Russia.

Vorrei che questa vicenda fosse letta anche al di fuori delle consuete contrapposizioni politiche.

La libertà di stampa non è una bandiera della destra o della sinistra.

Non appartiene ai liberali più che ai socialisti, e non dovrebbe dipendere dalle simpatie che si nutrono per un Governo o per un Capo di Stato.

È un diritto dei cittadini. Punto.

Quando un giornale viene messo a tacere perché racconta fatti sgraditi al Potere, non perdono soltanto i suoi giornalisti ed i suoi lettori.

Perde tutta la società, perché viene meno uno degli strumenti che consentono ai cittadini di controllare chi li governa.

Ecco perché la frase pronunciata da Muratov quando ricevette il Nobel dovrebbe far riflettere anche noi: «Noi giornalisti siamo l’antidoto contro la tirannia».

Putin oggi può spegnere le luci della redazione, chiudere i server e cacciare i giornalisti dalla loro sede.

Può persino convincersi di aver vinto.

Ma un regime che ha paura di un giornale al punto da doverlo distruggere dimostra soprattutto quanto tema la libertà.

E quando il Potere non tollera più chi racconta la verità, il problema non è mai soltanto il destino di un giornale.

È il destino della democrazia.

Umberto Baldo