Il Treno della Salute arriva a Vicenza: screening gratuiti per i cittadini e laboratori per le scuole

Due giornate dedicate alla prevenzione, alla corretta alimentazione e al benessere, con visite di controllo gratuite e attività educative per gli studenti. Mercoledì 11 e giovedì 12 novembre il Treno della Salute farà tappa alla stazione ferroviaria di Vicenza, trasformandosi in un ambulatorio itinerante aperto ai cittadini e in uno spazio formativo per le scuole.

L’iniziativa consentirà alla popolazione di accedere a screening gratuiti per verificare le proprie condizioni di salute, affiancati da un programma di laboratori interattivi dedicati ai più giovani. Al centro del progetto ci sono la prevenzione, l’importanza di una dieta equilibrata e il ruolo dell’attività fisica nella vita quotidiana.

Nella mattinata di mercoledì 11 novembre saranno presenti alla stazione il vicesindaco di Vicenza Isabella Sala, il presidente della Provincia Andrea Nardin, rappresentanti della Caritas diocesana di Vicenza e dell’Ulss 8 Berica, insieme alla delegata di Coldiretti Donne Vicenza Sonia Bisognin.

Un ruolo importante sarà svolto proprio da Coldiretti Vicenza e Campagna Amica Vicenza, che parteciperanno con attività rivolte alle classi iscritte, in collaborazione con le aziende Ulss del territorio e con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza.

Durante le due giornate, gli studenti raggiungeranno la stazione ferroviaria per prendere parte ai laboratori del progetto “Semi’nsegni”, un percorso di educazione alimentare che attraverso giochi, esperienze pratiche e attività coinvolgenti permetterà ai ragazzi di approfondire il rapporto tra ciò che mangiamo e la nostra salute.

L’obiettivo è avvicinare bambini e giovani ai principi di una corretta alimentazione, promuovendo il consumo di prodotti locali, la conoscenza della stagionalità degli alimenti e l’importanza di ridurre gli sprechi.

Coldiretti Vicenza sottolinea come l’educazione alimentare rappresenti da anni una delle priorità dell’organizzazione, attraverso iniziative che coinvolgono direttamente le scuole e le famiglie.

«Da molti anni Coldiretti e i suoi movimenti promuovono il principio della corretta alimentazione come primo passo per la salute», evidenzia l’associazione, ricordando il lavoro svolto con il progetto “Semi’nsegni” per diffondere la conoscenza delle produzioni del territorio e il valore dei menù a chilometro zero.

Particolare attenzione viene riservata anche alla qualità dei pasti serviti nelle mense scolastiche. Coldiretti sostiene infatti la necessità di limitare fortemente gli alimenti ultraprocessati, privilegiando prodotti naturali, locali e di stagione, per favorire abitudini alimentari più sane fin dall’infanzia.

Il Treno della Salute avrà inoltre una dimensione internazionale grazie alla partecipazione di Medici con l’Africa Cuamm, organizzazione impegnata nel rafforzamento dei sistemi sanitari africani.

La sua presenza contribuirà ad ampliare il messaggio dell’iniziativa, richiamando l’attenzione non soltanto sulla prevenzione individuale, ma anche sull’importanza di garantire un accesso equo alle cure sanitarie in ogni parte del mondo.

L’appuntamento è quindi per l’11 e il 12 novembre alla stazione ferroviaria di Vicenza, dove prevenzione, educazione alimentare e solidarietà internazionale si incontreranno in un’iniziativa rivolta ai cittadini e alle nuove generazioni.