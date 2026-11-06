Vicenza, lavori al parcheggio dell’ospedale (Rodolfi sud): da lunedì 9 novembre senso unico alternato e possibili code
Modifiche alla viabilità e possibili rallentamenti in una delle principali arterie di Vicenza. Da lunedì 9 novembre 2026, nell’ambito degli interventi di riqualificazione del parcheggio Rodolfi sud, prenderà il via una nuova fase del cantiere che interesserà direttamente la circolazione lungo viale Rodolfi.
Per consentire lo svolgimento delle lavorazioni sarà istituito un senso unico alternato, con inevitabili ripercussioni sulla fluidità del traffico, soprattutto considerando l’importanza della strada per gli spostamenti cittadini.
Secondo quanto comunicato dal Comune di Vicenza, questa fase dei lavori avrà una durata prevista di circa 20 giorni, salvo imprevisti che potrebbero modificare il calendario degli interventi.
La limitazione sarà temporanea e riguarderà esclusivamente il periodo necessario a completare le operazioni che interferiscono con la carreggiata.
Gli automobilisti che percorrono abitualmente viale Rodolfi dovranno quindi mettere in conto possibili tempi di percorrenza più lunghi, in particolare nelle fasce orarie caratterizzate da maggiore traffico.
L’intervento rientra nel più ampio progetto di riqualificazione del parcheggio Rodolfi sud, mentre le modifiche alla circolazione consentiranno di proseguire le opere previste nell’area.