Chiampo – Domenica torna il Memorial Nereo Allegri: attesi atleti da tutto il Vicentino per la 34ª edizione

Chiampo si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più importanti del calendario podistico provinciale. Domenica 8 novembre 2026, Piazza Giacomo Zanella diventerà il punto di riferimento per gli appassionati di atletica con la 34ª edizione del Trofeo Memorial Nereo Allegri, manifestazione valida come quinta prova del Campionato Provinciale C.S.I. di corsa su strada.

L’evento è organizzato dal G.S. Atletica Valchiampo A.S.D., in collaborazione con la CASP/Atletica Leggera e il Gruppo Giudici del C.S.I. di Vicenza, con il patrocinio del Comune di Chiampo.

La competizione richiamerà atleti provenienti da tutto il territorio vicentino, pronti a sfidarsi lungo le strade del centro cittadino. Un appuntamento che da oltre trent’anni unisce agonismo e tradizione, mantenendo vivo il ricordo di Nereo Allegri, figura alla quale è dedicato il trofeo.

Per consentire lo svolgimento delle gare in sicurezza, alcune strade del centro saranno temporaneamente chiuse al traffico o soggette a limitazioni della circolazione. L’amministrazione comunale invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica provvisoria e a seguire le indicazioni del personale incaricato.

«Il Memorial Nereo Allegri rappresenta una tradizione sportiva profondamente radicata nella nostra comunità. Ringraziamo il G.S. Atletica Valchiampo, i volontari e tutte le realtà coinvolte nell’organizzazione per l’impegno che ogni anno permette di offrire un’importante occasione di sport e partecipazione», dichiarano il sindaco Filippo Negro e l’assessore allo Sport Simone Groppo.

«Eventi come questo promuovono i valori della sana competizione, dell’inclusione e dello stare insieme, contribuendo a valorizzare il nostro territorio», concludono gli amministratori.