Vicenza – Scende dal treno con oltre 50 grammi di hashish e un bilancino in tasca: arrestato 27enne

È sceso dal treno alla stazione ferroviaria di Vicenza, ma il suo atteggiamento nervoso durante un controllo della Polizia Ferroviaria ha insospettito gli agenti. Un italiano di 27 anni, residente in Veneto, è stato arrestato in flagranza con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, nell’ambito dei servizi di vigilanza e controllo disposti dalla Questura di Vicenza. Il giovane è stato fermato dagli agenti della Polfer subito dopo essere sceso da un convoglio, durante le consuete verifiche sull’identità dei passeggeri.

Alla richiesta dei documenti, il 27enne avrebbe manifestato nervosismo e insofferenza, cercando di sottrarsi al controllo con giustificazioni poco convincenti e mostrando una particolare fretta di allontanarsi.

I poliziotti hanno quindi deciso di accompagnarlo negli uffici della Polizia Ferroviaria per approfondire gli accertamenti. Durante la perquisizione personale, nelle tasche dei suoi vestiti sono stati trovati oltre 50 grammi di hashish, un bilancino di precisione, denaro contante e un telefono cellulare.

Tutto il materiale è stato sequestrato perché ritenuto dagli investigatori riconducibile a una possibile attività di spaccio.

Dalle verifiche successive è emerso inoltre che il giovane aveva già precedenti specifici in materia di stupefacenti, oltre ad altri per reati contro il patrimonio e la persona.

Al termine degli accertamenti, il 27enne è stato arrestato e trasferito nella casa circondariale di Vicenza, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Resta ferma la presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.