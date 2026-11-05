Visita del presidente Mattarella a Vicenza, in piazza dei Signori il saluto delle scuole e dei cittadini

Conto alla rovescia per la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a Vicenza il 13 novembre, in occasione dell’apertura della mostra “Italia Germania. Pittura e scultura tra Ottocento e Novecento. Da Canova a Kiefer“ in Basilica Palladiana.Stamane, nella sala del consiglio comunale, si è tenuta una riunione operativa coordinata dalla Prefettura per mettere a punto gli aspetti organizzativi dell’evento.«Stiamo lavorando con la Prefettura e tutti gli enti coinvolti – ha detto al termine dell’incontro il sindaco Giacomo Possamai – per accogliere al meglio il Presidente della Repubblica. Siamo felicissimi che, oltre ad aprire la grande mostra che fino a maggio sarà visitabile in Basilica Palladiana, Mattarella saluterà i vicentini che lo accoglieranno in piazza dei Signori, e in particolare gli studenti delle scuole che, numerosissime, stanno chiedendo di poter essere presenti. Sono certo che la città intera saprà dimostrargli una grande testimonianza di affetto e di riconoscenza».