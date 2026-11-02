Tornano i Martedì al cinema in Veneto: film a 4 euro in tutte le province. Ecco dove andare il 3 novembre, con tutti gli orari
Tornano in Veneto i Martedì al cinema, l’iniziativa che permette di assistere a una selezione di film sul grande schermo pagando soltanto 4 euro. Dopo gli appuntamenti dei mesi precedenti, la rassegna riparte martedì 3 novembre 2026 e proseguirà per tutti i martedì del mese, il 10, 17 e 24 novembre, coinvolgendo decine di sale cinematografiche nelle sette province venete.
Il progetto è promosso dalla Regione del Veneto, in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione Interregionale Triveneta AGIS, con l’obiettivo di valorizzare il cinema di qualità e sostenere le sale del territorio.
Il calendario propone produzioni italiane e internazionali, film d’autore, documentari e opere che hanno partecipato ai principali festival cinematografici. In alcune sale sono previsti anche incontri con critici, presentazioni e occasioni di approfondimento.
La tariffa speciale di 4 euro riguarda i film selezionati per l’iniziativa. Nelle multisale è consigliabile verificare preventivamente quali spettacoli aderiscono alla promozione.
Di seguito il programma completo pubblicato da AGIS Triveneto per martedì 3 novembre, suddiviso per provincia, a partire da Vicenza, con titoli, cinema, indirizzi e orari.
PROVINCIA DI VICENZA
Vicenza – Cinema Odeon
Corso Palladio, 176.
- Santiago – Un cammino per ricominciare, di Yann Samuell: ore 16.00, 18.00 e 20.30.
Vicenza – Cinema Spazio Roma
Stradella dei Filippini, 1.
- Je so’ pazzo, di Nicola Prosatore: ore 15.30, 17.30, 19.30 e 21.30.
- Un tranquillo funerale di famiglia, di Massimiliano Bruno: ore 15.30, 19.30 e 21.30.
- Dio ride, di Giovanni Veronesi: ore 17.20 e 21.30.
Bassano del Grappa – Multisala Metropolis
Via Cristoforo Colombo, 84.
- Primetime, di Lance Oppenheim: ore 17.45 e 20.05.
Marano Vicentino – Multisala Starplex
Via Monte Pasubio, 130.
- Clayface, di James Watkins: ore 21.10.
Dueville – Cinema Busnelli
Via Dante, 30.
Il cinema aderisce all’iniziativa, ma la programmazione del 3 novembre risulta ancora in fase di aggiornamento.
PROVINCIA DI PADOVA
Padova – Cinema Esperia
Via Chiesanuova, 90.
- Heart of the Beast – Nel profondo selvaggio, di David Ayer: ore 21.00.
Padova – Cinema Il Lux
Via Francesco Cavallotti, 9.
- Fatherland, di Pawel Pawlikowski: ore 17.40 e 19.20, entrambe le proiezioni in versione originale sottotitolata.
Padova – Cinema Rex
Via Sant’Osvaldo, 2.
- Zustìssia, di Francesco Piras: ore 19.00.
- The Invite – Il piacere è tutto nostro, di Olivia Wilde: ore 21.00.
Padova – Multisala Astra
Via Tiziano Aspetti, 21.
- The Social: Il prezzo della verità, di Aaron Sorkin: ore 17.30 e 20.30. La proiezione delle 20.30 è in versione originale sottotitolata.
Padova – Multisala Porto Astra
Via Santa Maria Assunta, 20.
- Zustìssia, di Francesco Piras: ore 16.50 e 20.10.
Due Carrare – Cineplex Moderno
Via Antonio de Curtis, 14.
- Naza, di Yuval Abraham e Rachel Szor: ore 20.00.
PROVINCIA DI ROVIGO
Rovigo – Cinema Teatro Duomo
Vicolo Duomo, 6.
- Zustìssia, di Francesco Piras: ore 16.45, 18.45 e 20.45.
Badia Polesine – Multisala Politeama
Via Cigno, 259.
- I figli della scimmia, di Tommaso Landucci: ore 21.00. Alla proiezione sarà presente il critico cinematografico Francesco Lughezzani.
PROVINCIA DI TREVISO
Treviso – Multisala Edera
Piazza Martiri di Belfiore, 2.
- Zustìssia, di Francesco Piras: ore 16.15 e 19.00.
- L’estranea, di Paolo Strippoli: ore 21.15.
Castelfranco Veneto – Multisala Hesperia
Via San Pio X, 2.
- Heart of the Beast – Nel profondo selvaggio, di David Ayer: ore 18.45 e 21.15.
Conegliano – Multisala Cinergia
Via Giacomo Matteotti, 6.
- L’estranea, di Paolo Strippoli: ore 18.30 e 21.00.
Montebelluna – Cinema Italia Eden
Viale della Vittoria, 31.
- Silent Friend, di Ildikó Enyedi: ore 19.00.
- Je so’ pazzo, di Nicola Prosatore: ore 19.15.
- Di lui, di Massimo Libero Michieletto: ore 21.30.
Oderzo – Cinema Cristallo
Via Garibaldi, 44.
- Santiago – Un cammino per ricominciare, di Yann Samuell: ore 20.30. In sala sarà presente la critica cinematografica Paola Brunetta.
Paese – Multisala Manzoni
Via Cesare Battisti, 26.
- Digger, di Alejandro González Iñárritu: ore 19.00 e 21.20.
Vittorio Veneto – Multisala Verdi
Via Lioni, 8.
- Heart of the Beast – Nel profondo selvaggio, di David Ayer: ore 16.45 e 19.30.
- Zustìssia, di Francesco Piras: ore 16.45 e 19.25.
PROVINCIA DI VENEZIA
Venezia – Multisala Giorgione
Cannaregio, 4612.
- Fatherland, di Pawel Pawlikowski: ore 17.00, 19.00 e 21.00. Lo spettacolo delle 21.00 è in versione originale sottotitolata.
Venezia – Multisala Rossini
San Marco, 3997/A.
- Serpenti, di Roberto De Paolis: ore 17.00, 19.00 e 21.00.
Venezia Lido – Multisala Astra
Via Corfù, 9/A.
- Naza, di Yuval Abraham e Rachel Szor: ore 17.00, 19.00 e 21.00. Tutte le proiezioni sono in versione originale sottotitolata.
Mestre – Cinema Dante
Via Sernaglia, 12.
- The Invite – Il piacere è tutto nostro, di Olivia Wilde: ore 16.30, 18.45 e 21.00. Alla proiezione delle 18.45 sarà presente il critico Alvise Mainardi. Lo spettacolo delle 21.00 è in versione originale sottotitolata.
Mestre – Multisala IMG Candiani
Piazza Candiani, 7/A.
- Heart of the Beast – Nel profondo selvaggio, di David Ayer: ore 16.45, 19.30 e 21.25.
- The Invite – Il piacere è tutto nostro, di Olivia Wilde: ore 16.45, 19.25 e 21.30.
- Odissea, di Christopher Nolan: ore 16.45 e 19.55.
Mestre – Multisala IMG Palazzo
Via Palazzo, 29.
- Zustìssia, di Francesco Piras: ore 16.45, 19.20 e 21.30.
Dolo – Cinema Italia
Via Comunetto, 12.
- Santiago – Un cammino per ricominciare, di Yann Samuell: ore 15.30 e 21.00.
- Nessun dolore, di Gianni Amelio: ore 18.30.
Mirano – Cinema Teatro
Via della Vittoria, 75.
- Odissea, di Christopher Nolan: ore 19.30.
Robegano – Cinema Oratorio
Via XXV Aprile, 63.
- Naza, di Yuval Abraham e Rachel Szor: ore 20.30. Alla proiezione parteciperà la critica cinematografica Michela Manente.
PROVINCIA DI VERONA
Verona – Multisala Rivoli
Piazza Bra, 10.
- Naza, di Yuval Abraham e Rachel Szor: ore 17.00 e 21.30.
- Je so’ pazzo, di Nicola Prosatore: ore 19.15.
- Zustìssia, di Francesco Piras: ore 17.00, 19.15 e 21.30.
- Un tranquillo funerale di famiglia, di Massimiliano Bruno: ore 19.30.
Legnago – Multisala Cinergia
Via Mantova, 13.
- Ragione e sentimento, di Georgia Oakley: ore 19.00 e 21.05.
San Bonifacio – Multisala Cristallo
Corso Italia, 9.
- Ragione e sentimento, di Georgia Oakley: ore 19.00 e 21.10.
PROVINCIA DI BELLUNO
Belluno – Cinema Italia
Via Garibaldi, 8.
- Zustìssia, di Francesco Piras: ore 17.00, 19.00 e 21.00.
Quattro martedì per riscoprire il cinema a prezzo ridotto
La rassegna proseguirà per tutto novembre, con nuovi appuntamenti nelle giornate di martedì 10, 17 e 24. Le programmazioni delle settimane successive saranno rese disponibili progressivamente, con la possibilità di assistere anche a incontri con ospiti e critici cinematografici.
L’iniziativa vuole offrire un’occasione accessibile per scoprire opere italiane e internazionali che non sempre trovano ampio spazio nei circuiti cinematografici commerciali, valorizzando nello stesso tempo le sale come punti di riferimento per la vita culturale delle città.
Per gli spettatori è importante ricordare che il prezzo di 4 euro si applica esclusivamente alle proiezioni aderenti. È quindi consigliabile controllare le eventuali variazioni di programma, soprattutto nelle multisale, e verificare le modalità di acquisto dei biglietti direttamente presso i cinema.
Il calendario ufficiale, con tutti gli aggiornamenti, è disponibile sul sito AGIS Triveneto – I Martedì al Cinema della Regione del Veneto.