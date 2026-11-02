Tornano i Martedì al cinema in Veneto: film a 4 euro in tutte le province. Ecco dove andare il 3 novembre, con tutti gli orari

Tornano in Veneto i Martedì al cinema, l’iniziativa che permette di assistere a una selezione di film sul grande schermo pagando soltanto 4 euro. Dopo gli appuntamenti dei mesi precedenti, la rassegna riparte martedì 3 novembre 2026 e proseguirà per tutti i martedì del mese, il 10, 17 e 24 novembre, coinvolgendo decine di sale cinematografiche nelle sette province venete.

Il progetto è promosso dalla Regione del Veneto, in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione Interregionale Triveneta AGIS, con l’obiettivo di valorizzare il cinema di qualità e sostenere le sale del territorio.

Il calendario propone produzioni italiane e internazionali, film d’autore, documentari e opere che hanno partecipato ai principali festival cinematografici. In alcune sale sono previsti anche incontri con critici, presentazioni e occasioni di approfondimento.

La tariffa speciale di 4 euro riguarda i film selezionati per l’iniziativa. Nelle multisale è consigliabile verificare preventivamente quali spettacoli aderiscono alla promozione.

Di seguito il programma completo pubblicato da AGIS Triveneto per martedì 3 novembre, suddiviso per provincia, a partire da Vicenza, con titoli, cinema, indirizzi e orari.

PROVINCIA DI VICENZA

Vicenza – Cinema Odeon

Corso Palladio, 176.

Santiago – Un cammino per ricominciare, di Yann Samuell: ore 16.00, 18.00 e 20.30.

Vicenza – Cinema Spazio Roma

Stradella dei Filippini, 1.

Je so’ pazzo, di Nicola Prosatore: ore 15.30, 17.30, 19.30 e 21.30.

Un tranquillo funerale di famiglia, di Massimiliano Bruno: ore 15.30, 19.30 e 21.30.

Dio ride, di Giovanni Veronesi: ore 17.20 e 21.30.

Bassano del Grappa – Multisala Metropolis

Via Cristoforo Colombo, 84.

Primetime, di Lance Oppenheim: ore 17.45 e 20.05.

Marano Vicentino – Multisala Starplex

Via Monte Pasubio, 130.

Clayface, di James Watkins: ore 21.10.

Dueville – Cinema Busnelli

Via Dante, 30.

Il cinema aderisce all’iniziativa, ma la programmazione del 3 novembre risulta ancora in fase di aggiornamento.

PROVINCIA DI PADOVA

Padova – Cinema Esperia

Via Chiesanuova, 90.

Heart of the Beast – Nel profondo selvaggio, di David Ayer: ore 21.00.

Padova – Cinema Il Lux

Via Francesco Cavallotti, 9.

Fatherland, di Pawel Pawlikowski: ore 17.40 e 19.20, entrambe le proiezioni in versione originale sottotitolata.

Padova – Cinema Rex

Via Sant’Osvaldo, 2.

Zustìssia, di Francesco Piras: ore 19.00.

The Invite – Il piacere è tutto nostro, di Olivia Wilde: ore 21.00.

Padova – Multisala Astra

Via Tiziano Aspetti, 21.

The Social: Il prezzo della verità, di Aaron Sorkin: ore 17.30 e 20.30. La proiezione delle 20.30 è in versione originale sottotitolata.

Padova – Multisala Porto Astra

Via Santa Maria Assunta, 20.

Zustìssia, di Francesco Piras: ore 16.50 e 20.10.

Due Carrare – Cineplex Moderno

Via Antonio de Curtis, 14.

Naza, di Yuval Abraham e Rachel Szor: ore 20.00.

PROVINCIA DI ROVIGO

Rovigo – Cinema Teatro Duomo

Vicolo Duomo, 6.

Zustìssia, di Francesco Piras: ore 16.45, 18.45 e 20.45.

Badia Polesine – Multisala Politeama

Via Cigno, 259.

I figli della scimmia, di Tommaso Landucci: ore 21.00. Alla proiezione sarà presente il critico cinematografico Francesco Lughezzani.

PROVINCIA DI TREVISO

Treviso – Multisala Edera

Piazza Martiri di Belfiore, 2.

Zustìssia, di Francesco Piras: ore 16.15 e 19.00.

L’estranea, di Paolo Strippoli: ore 21.15.

Castelfranco Veneto – Multisala Hesperia

Via San Pio X, 2.

Heart of the Beast – Nel profondo selvaggio, di David Ayer: ore 18.45 e 21.15.

Conegliano – Multisala Cinergia

Via Giacomo Matteotti, 6.

L’estranea, di Paolo Strippoli: ore 18.30 e 21.00.

Montebelluna – Cinema Italia Eden

Viale della Vittoria, 31.

Silent Friend, di Ildikó Enyedi: ore 19.00.

Je so’ pazzo, di Nicola Prosatore: ore 19.15.

Di lui, di Massimo Libero Michieletto: ore 21.30.

Oderzo – Cinema Cristallo

Via Garibaldi, 44.

Santiago – Un cammino per ricominciare, di Yann Samuell: ore 20.30. In sala sarà presente la critica cinematografica Paola Brunetta.

Paese – Multisala Manzoni

Via Cesare Battisti, 26.

Digger, di Alejandro González Iñárritu: ore 19.00 e 21.20.

Vittorio Veneto – Multisala Verdi

Via Lioni, 8.

Heart of the Beast – Nel profondo selvaggio, di David Ayer: ore 16.45 e 19.30.

Zustìssia, di Francesco Piras: ore 16.45 e 19.25.

PROVINCIA DI VENEZIA

Venezia – Multisala Giorgione

Cannaregio, 4612.

Fatherland, di Pawel Pawlikowski: ore 17.00, 19.00 e 21.00. Lo spettacolo delle 21.00 è in versione originale sottotitolata.

Venezia – Multisala Rossini

San Marco, 3997/A.

Serpenti, di Roberto De Paolis: ore 17.00, 19.00 e 21.00.

Venezia Lido – Multisala Astra

Via Corfù, 9/A.

Naza, di Yuval Abraham e Rachel Szor: ore 17.00, 19.00 e 21.00. Tutte le proiezioni sono in versione originale sottotitolata.

Mestre – Cinema Dante

Via Sernaglia, 12.

The Invite – Il piacere è tutto nostro, di Olivia Wilde: ore 16.30, 18.45 e 21.00. Alla proiezione delle 18.45 sarà presente il critico Alvise Mainardi. Lo spettacolo delle 21.00 è in versione originale sottotitolata.

Mestre – Multisala IMG Candiani

Piazza Candiani, 7/A.

Heart of the Beast – Nel profondo selvaggio, di David Ayer: ore 16.45, 19.30 e 21.25.

The Invite – Il piacere è tutto nostro, di Olivia Wilde: ore 16.45, 19.25 e 21.30.

Odissea, di Christopher Nolan: ore 16.45 e 19.55.

Mestre – Multisala IMG Palazzo

Via Palazzo, 29.

Zustìssia, di Francesco Piras: ore 16.45, 19.20 e 21.30.

Dolo – Cinema Italia

Via Comunetto, 12.

Santiago – Un cammino per ricominciare, di Yann Samuell: ore 15.30 e 21.00.

Nessun dolore, di Gianni Amelio: ore 18.30.

Mirano – Cinema Teatro

Via della Vittoria, 75.

Odissea, di Christopher Nolan: ore 19.30.

Robegano – Cinema Oratorio

Via XXV Aprile, 63.

Naza, di Yuval Abraham e Rachel Szor: ore 20.30. Alla proiezione parteciperà la critica cinematografica Michela Manente.

PROVINCIA DI VERONA

Verona – Multisala Rivoli

Piazza Bra, 10.

Naza, di Yuval Abraham e Rachel Szor: ore 17.00 e 21.30.

Je so’ pazzo, di Nicola Prosatore: ore 19.15.

Zustìssia, di Francesco Piras: ore 17.00, 19.15 e 21.30.

Un tranquillo funerale di famiglia, di Massimiliano Bruno: ore 19.30.

Legnago – Multisala Cinergia

Via Mantova, 13.

Ragione e sentimento, di Georgia Oakley: ore 19.00 e 21.05.

San Bonifacio – Multisala Cristallo

Corso Italia, 9.

Ragione e sentimento, di Georgia Oakley: ore 19.00 e 21.10.

PROVINCIA DI BELLUNO

Belluno – Cinema Italia

Via Garibaldi, 8.

Zustìssia, di Francesco Piras: ore 17.00, 19.00 e 21.00.

Quattro martedì per riscoprire il cinema a prezzo ridotto

La rassegna proseguirà per tutto novembre, con nuovi appuntamenti nelle giornate di martedì 10, 17 e 24. Le programmazioni delle settimane successive saranno rese disponibili progressivamente, con la possibilità di assistere anche a incontri con ospiti e critici cinematografici.

L’iniziativa vuole offrire un’occasione accessibile per scoprire opere italiane e internazionali che non sempre trovano ampio spazio nei circuiti cinematografici commerciali, valorizzando nello stesso tempo le sale come punti di riferimento per la vita culturale delle città.

Per gli spettatori è importante ricordare che il prezzo di 4 euro si applica esclusivamente alle proiezioni aderenti. È quindi consigliabile controllare le eventuali variazioni di programma, soprattutto nelle multisale, e verificare le modalità di acquisto dei biglietti direttamente presso i cinema.

Il calendario ufficiale, con tutti gli aggiornamenti, è disponibile sul sito AGIS Triveneto – I Martedì al Cinema della Regione del Veneto.