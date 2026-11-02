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2 Novembre 2026 - 14.54

Noventa Vicentina, mostra documenti falsi ai Carabinieri al Pronto Soccorso: arrestato un 53enne

REDAZIONE
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Un uomo di 53 anni è stato arrestato dai Carabinieri all’ospedale di Noventa Vicentina dopo aver esibito una carta d’identità elettronica e una tessera sanitaria contraffatte. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi durante un controllo effettuato dai militari della Stazione di Barbarano Mossano.

L’uomo, originario della provincia di Venezia, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro la persona e il patrimonio, si trovava all’esterno dell’area triage del Pronto Soccorso quando è stato notato da una pattuglia dell’Arma, intervenuta nella struttura sanitaria per un’altra richiesta di intervento.

Durante le operazioni di identificazione, il 53enne ha consegnato ai Carabinieri una carta d’identità elettronica e una tessera sanitaria. I militari si sono però accorti immediatamente che entrambi i documenti presentavano evidenti anomalie: mancavano gli ologrammi di Stato, le scritte in rilievo e il microchip previsto per i documenti autentici.

Accertata la contraffazione, i Carabinieri hanno sequestrato i due documenti e arrestato l’uomo in flagranza con l’accusa di possesso di documenti di identificazione falsi.

Terminate le procedure di rito, il 53enne è stato accompagnato nelle camere di sicurezza della Tenenza dei Carabinieri di Dueville, dove è rimasto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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