Veneto – Ruba Bmw a un primario e fugge: fermato con altra refurtiva nel bagagliaio

Ha approfittato delle chiavi trovate nell’armadietto di un primario dell’ospedale di Mantova per impossessarsi della sua Bmw Z4 Roadster, una potente cabriolet del valore superiore ai 75mila euro. La fuga, però, si è conclusa in Veneto, dove gli agenti della Polizia Stradale di Treviso hanno intercettato e bloccato il veicolo lungo la Superstrada Pedemontana Veneta, nei pressi dello svincolo con l’autostrada A27, nella zona di Spresiano.

Il responsabile del furto, dopo essersi introdotto nell’armadietto del medico e aver sottratto alcuni effetti personali, aveva trovato anche le chiavi dell’automobile. Un’occasione che ha sfruttato per allontanarsi al volante della sportiva, dotata di un motore a sei cilindri da 340 cavalli.

Nonostante le prestazioni della vettura, l’uomo non è riuscito a evitare i controlli della Polizia Stradale. Una pattuglia lo ha individuato durante la notte, riuscendo a fermarlo e identificarlo.

Durante gli accertamenti, gli agenti hanno scoperto nel bagagliaio e all’interno dell’abitacolo anche altri oggetti di valore, la cui provenienza dovrà essere chiarita. Gli investigatori stanno verificando se appartengano tutti al primario derubato oppure se l’uomo possa aver commesso ulteriori furti durante il viaggio.

La Bmw è stata sequestrata e trasferita alla Questura di Treviso per gli esami della Polizia Scientifica. Gli accertamenti serviranno anche a ricostruire gli spostamenti del conducente e a individuare eventuali altre attività illecite.

Il medico è stato informato del ritrovamento della sua automobile e potrà rientrarne in possesso una volta completate le procedure necessarie. Il presunto autore del furto è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’episodio si inserisce in una serie di furti d’auto registrati negli ultimi giorni nella provincia di Treviso. Venerdì sera, nel capoluogo, è scomparsa una Fiat Panda bianca appartenente a un’insegnante dell’istituto Planck. La vettura sarebbe stata successivamente impiegata per compiere altri furti, tra cui un episodio a Quinto di Treviso.

Un’altra automobile è stata sottratta ad Asolo, in via Foresto, nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 ottobre. All’interno si trovava anche un passeggino per gemelli. Nei giorni precedenti, a Silea, era stata rubata un’ulteriore vettura, poi ritrovata nei pressi del luogo in cui era stato tentato un altro colpo.

Secondo quanto emerso dalle indagini su questo tipo di episodi, cambiare frequentemente automobile rappresenta una strategia utilizzata dai ladri per rendere più difficile la loro individuazione. In questo modo possono anche eludere le segnalazioni diffuse sui social network dai cittadini, che spesso condividono targhe e modelli dei veicoli sospetti.

In altri casi vengono utilizzate automobili a noleggio, talvolta intestate a prestanome residenti in province diverse, complicando ulteriormente il lavoro delle forze dell’ordine.