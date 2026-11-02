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2 Novembre 2026 - 9.34

Vicentino, motociclista trovato a terra lungo la provinciale: è grave in terapia intensiva

Giuseppe Balsamo
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Grave incidente nella notte a Breganze, lungo la strada provinciale 11. Intorno alle 00.20 un motociclista è stato trovato a terra da alcuni passanti, che hanno fatto scattare l’allarme e l’intervento dei soccorsi.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo potrebbe essere rimasto vittima di una caduta autonoma, senza il coinvolgimento di altri veicoli. La dinamica dell’accaduto è comunque ancora da chiarire.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 con due mezzi di soccorso. Le condizioni del motociclista sono apparse particolarmente serie, tanto da rendere necessario il supporto alla respirazione prima del trasferimento all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è stato ricoverato in terapia intensiva.

Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate negli accertamenti per ricostruire le circostanze dell’incidente.

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