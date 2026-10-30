Vicenza, fugge dalla polizia scavalcando recinzioni e nasconde la droga in un muro: arrestato 36enne

Inseguimento tra viale Roma e viale Milano: l’uomo, già noto alle forze dell’ordine e colpito da un divieto di accesso, aveva con sé 25 involucri di cannabis per 49 grammi, 300 euro in contanti e due cellulari. A incastrarlo anche le immagini della videosorveglianza.

Un controllo della Polizia di Stato si è trasformato in un inseguimento per le strade del centro di Vicenza, concluso con l’arresto di un uomo di 36 anni, cittadino nigeriano, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Il fuggitivo, nel tentativo di sottrarsi agli agenti, ha scavalcato diverse recinzioni e nascosto un sacchetto contenente droga in un’intercapedine di un muro, senza però riuscire a sfuggire alle Volanti.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 28 ottobre, quando gli agenti hanno effettuato un controllo all’interno del locale “Chicken N Chicken” di viale Roma. Qui hanno individuato il 36enne, già destinatario di un DACUR, il provvedimento di divieto di accesso a determinate aree urbane che comprendeva anche l’esercizio commerciale.

L’uomo, privo di documenti d’identità, ha inizialmente mostrato un atteggiamento poco collaborativo. Quando i poliziotti gli hanno comunicato la necessità di accompagnarlo in Questura per identificarlo, si è divincolato ed è scappato a piedi.

Ne è nato un inseguimento attraverso diverse strade cittadine. Il 36enne ha cercato di seminare gli agenti superando più recinzioni, una delle quali è stata danneggiata durante la fuga. Gli operatori delle Volanti, che non lo hanno mai perso di vista, sono infine riusciti a raggiungerlo e bloccarlo in viale Milano, nonostante gli ulteriori tentativi di opporre resistenza.

Durante la fuga, però, un particolare non è sfuggito ai poliziotti. L’uomo aveva nascosto un sacchetto di plastica all’interno di una cavità ricavata in un muro. Il gesto è stato documentato anche dalle telecamere di videosorveglianza collegate alla Sala Operativa della Questura.

Recuperato il sacchetto, gli agenti hanno scoperto 25 involucri contenenti cannabis, per un peso lordo complessivo di 49 grammi. La sostanza è stata sottoposta a sequestro penale.

Nel corso degli accertamenti sono stati sequestrati anche due telefoni cellulari e 300 euro in contanti, elementi ritenuti dagli investigatori compatibili con una presunta attività di spaccio.

Le verifiche nelle banche dati delle forze di polizia hanno inoltre evidenziato numerosi precedenti specifici a carico del 36enne. L’uomo risultava già condannato per reati legati agli stupefacenti nel 2023 e nel 2024 e aveva collezionato ulteriori arresti e denunce nel periodo compreso tra il 2023 e il 2026.

Alla luce degli elementi raccolti, è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio, nell’ipotesi di lieve entità prevista dall’articolo 73, comma 5, del Testo unico sugli stupefacenti, e per resistenza a pubblico ufficiale.

Al termine delle procedure di rito, il 36enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura di Vicenza, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’intervento evidenzia l’importanza del coordinamento tra gli equipaggi impegnati nel controllo del territorio e i sistemi di videosorveglianza, che in questa circostanza hanno contribuito a documentare i movimenti del fuggitivo e a recuperare la sostanza stupefacente.

Per l’arrestato resta valida la presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.