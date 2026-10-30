Sciopero a Vicenza, Benigno (FdI): «Città ostaggio di teppisti rossi. Noi con le forze dell’ordine, senza se e senza ma»

Il presidente cittadino di Fratelli d’Italia Alessandro Benigno interviene duramente sulle manifestazioni di oggi: «Petardi, strade bloccate e tentativi di forzare i blocchi sulla tangenziale. Non è diritto di manifestare, è violenza». Solidarietà alle forze dell’ordine e ai cittadini rimasti bloccati nel traffico.

Vicenza, 30 ottobre 2026 – Dura presa di posizione di Alessandro Benigno, presidente cittadino di Fratelli d’Italia Vicenza, in merito agli episodi verificatisi durante le manifestazioni legate allo sciopero di oggi, venerdì 30 ottobre. Al centro delle critiche, i blocchi stradali, il lancio di petardi e i tentativi di superare gli sbarramenti sulla tangenziale, con conseguenti disagi per la circolazione e per i cittadini.

«Quello che abbiamo visto oggi a Vicenza è inaccettabile. Una città è stata presa in ostaggio da un manipolo di teppisti rossi, facinorosi e vigliacchi. Hanno lanciato petardi, bloccato le strade e cercato di forzare i blocchi sulla tangenziale. Non è il diritto di manifestare, che nessuno mette in discussione. È violenza, ed è arroganza di chi pensa di poter imporre la propria legge a tutti gli altri», dichiara Alessandro Benigno.

Il presidente cittadino di Fratelli d’Italia punta quindi l’attenzione sulle conseguenze delle proteste per la popolazione, sottolineando come i disagi abbiano coinvolto soprattutto persone estranee alla manifestazione.

«Ed è vergognoso che a pagare il prezzo di tutto questo siano sempre i soliti: i lavoratori, le famiglie, i cittadini perbene. Persone che dovevano andare al lavoro, accompagnare i figli, recarsi a fare una visita medica e che sono rimaste bloccate nel traffico. Chi dice di scendere in piazza per il popolo, oggi il popolo lo ha calpestato».

Benigno esprime infine piena solidarietà agli operatori delle forze dell’ordine impegnati nella gestione della manifestazione, chiedendo che eventuali responsabilità per gli episodi contestati vengano accertate.

«Noi da che parte stare lo sappiamo. Stiamo al fianco delle Forze dell’Ordine, senza se e senza ma. Agli uomini e alle donne in divisa va il mio grazie più sincero, e quello di Fratelli d’Italia Vicenza. Anche oggi hanno difeso la città con professionalità e sangue freddo davanti a provocazioni intollerabili. Chi delinque deve essere individuato e chiamato a risponderne», conclude Alessandro Benigno.