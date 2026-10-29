Violenza contro le donne, Bevilacqua (Lega – LV): “Panchina rossa di Nogarole Vicentino, simbolo d’impegno quotidiano” 





“La panchina rossa inaugurata questa mattina a Nogarole Vicentino non è soltanto un elemento di arredo urbano, ma un monito visibile e permanente che chiama l’intera comunità a rifiutare ogni forma di sopraffazione e a promuovere, senza sosta, la cultura del rispetto e della dignità umana. E ieri in Quinta Commissione in Consiglio regionale lo abbiamo ribadito ancora una volta: il Veneto è in prima linea contro la violenza sulle donne”. Lo scrive in una nota Alessia Bevilacqua, consigliera regionale di Lega – Liga Veneta che stamattina ha partecipato alla cerimonia di svelamento di una panchina rossa, simbolo promosso dal Movimento Donne Impresa di Confartigianato Vicenza, in sinergia con l’amministrazione comunale di Nogarole Vicentino e la Scuola primaria Don Giuseppe Albanello. “Ogni volta che una comunità si stringe attorno a questo simbolo compie un atto di responsabilità verso le future generazioni. La presenza degli studenti della Scuola primaria oggi dimostra che l’educazione all’affettività e al rispetto dell’altro deve partire dai più piccoli, per eradicare alla radice un fenomeno drammatico che purtroppo continua a colpire la nostra società”, commenta Bevilaqua. “Proprio ieri, a Venezia, abbiamo approvato il Piano regionale attuativo degli interventi e delle misure per promuovere la cultura paritaria, per prevenire e per contrastare le discriminazioni di genere e la violenza contro le donne. Parliamo di oltre dieci milioni di euro tra fondi nazionali e risorse a carico del bilancio autonomo della Regione del Veneto, utilizzata per cofinanziare i progetti e sostenere misure specifiche del territorio”, spiega Bevilaqua. “Nel corso del mio intervento all’inaugurazione, ho espresso un profondo plauso alle progettualità del mondo artigiano: il contrasto alla violenza di genere si realizza anche e soprattutto attraverso l’emancipazione e l’indipendenza economica delle donne. In questo senso, desidero ringraziare Confartigianato Vicenza per l’attivismo dimostrato non solo con la diffusione delle panchine rosse, ma anche attraverso azioni concrete e innovative come l’iniziativa TechWarriors. Una iniziativa rivolta ai ragazzi per rafforzare il loro coinvolgimento nel trovare grazie alla creatività e tecnologia nuove soluzioni per contrastare il fenomeno della violenza. Un percorso di 36 ore svoltosi a Vicenza dove si è parlato di progettazione, confronto e collaborazione per immaginare nuove soluzioni per contrastare la violenza di genere”, aggiunge Bevilaqua. “La Regione del Veneto resta fermamente in prima linea nel sostenere sia i Centri antiviolenza sia tutte le iniziative del tessuto associativo e produttivo volte a valorizzare il ruolo della donna nella società e nel mondo del lavoro. L’unione delle forze tra istituzioni, come oggi qui a Nogarole Vicentino, con l’Amministrazione comunale e il suo Sindaco Romina Bauce, in prima linea, le categorie economiche e il mondo della scuola è la strada tracciata per vincere questa battaglia di civiltà”, conclude Bevilacqua.