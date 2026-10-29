Ripreso da un automobilista un giovane orso a Enego: conferme dalla Polizia Provinciale di Vicenza, potenziato il monitoraggio

Enego, 29 ottobre 2026 – Un video di un automobilista ha documentato la presenza di un giovane orso nel territorio di Enego. Le immagini mostrano in modo inequivocabile l’animale in corsa mentre si accinge ad attraversare la strada provinciale 76 Valgadena.

La Polizia Provinciale di Vicenza, attivatasi immediatamente, ha effettuato i necessari sopralluoghi e ha confermato in via ufficiale la presenza del plantigrado. Attualmente si stanno verificando le immagini delle fototrappole già esistenti nella zona, ma a breve ne verranno installate di nuove per seguire in modo più puntuale i movimenti dell’animale.

Oltre all’osservazione visiva, è in corso il recupero di tracce biologiche da sottoporre ad analisi del DNA, passaggio fondamentale per identificare con precisione l’esemplare.

Le tempistiche e le abitudini della specie offrono un quadro chiaro sulle attuali necessità dell’animale: con l’avvicinarsi della stagione fredda, l’orso è verosimilmente alla ricerca di un luogo adeguato e tranquillo dove stabilire la propria tana e ritirarsi per il letargo invernale. In questa fase, un orso è in grado di coprire enormi distanze, spostandosi anche per 30 o 40 chilometri in una singola notte.

A inquadrare l’avvistamento è intervenuto il presidente della Provincia di Vicenza, Andrea Nardin, che ha invitato i cittadini alla serenità e alla necessaria prudenza:

“La presenza dell’orso nei nostri territori è un fatto del tutto normale. Tutti gli orsi che sono stati visti transitare finora nelle nostre zone sono semplicemente di passaggio, utilizzando le nostre montagne come naturale percorso di collegamento verso il Trentino o verso il Bellunese. L’esemplare filmato a Enego è piccolo e, allo stato attuale, non sono state evidenziate situazioni di pericolo per l’uomo. Chiedo però a tutti la massima attenzione a non creare situazioni che lo possano spaventare, ad esempio inseguendolo o cercando di avvicinarsi per filmarlo. Dobbiamo ricordarci che si tratta pur sempre di un orso, un animale selvatico i cui spazi vanno assolutamente rispettati.”

La polizia provinciale continuerà anche nei prossimi giorni a monitorare l’area, anche grazie ad una rete di informatori presenti sul territorio.

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