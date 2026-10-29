Il Comune di Vicenza ottiene un altro finanziamento di oltre 1 milione per la messa in sicurezza antincendio delle scuole



Il Comune di Vicenza ha ottenuto un nuovo significativo contributo nell’ambito del Pnrr per lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici volti alla messa a norma antincendio. Con 1.130.000 euro gli interventi interesseranno le scuole Barolini, Da Porto, Tiepolo, Ghirotti, Maffei di contra’ Santa Caterina e Zecchetto. Il nuovo finanziamento si somma a quello di 1.430.000 euro, ottenuto alla fine del 2025 e ripartito nella messa a norma antincendio nelle scuole Prati, Trissino, Giusti, Giuriolo, Muttoni, Lioy, Loschi e Maffei di via Carta, dove sono in corso i lavori.Il finanziamento e i progetti che l’amministrazione intende eseguire sono stati presentati questa mattina alla scuola primaria Zecchetto dagli assessori ai lavori pubblici e all’istruzione, Cristiano Spiller e Giovanni Selmo, insieme alla dirigente dell’Istituto comprensivo 9 Simonetta Bertarelli e al presidente del consiglio di quartiere 6 Enrico Rizzo.«Dall’inizio del mandato i lavori di edilizia scolastica sono stati davvero tanti e su svariati fronti – spiega l’assessore all’istruzione Giovanni Selmo -. Non si tratta solo degli interventi legati al Pnrr ma anche di manutenzioni e riqualificazioni, dalle caldaie agli ascensori, in diversi plessi che danno risposta alle scuole e migliorano gli ambienti frequentati da alunni e insegnanti. Nello specifico la scuola Zecchetto, che con oltre 350 iscritti è la primaria più popolosa della città, sarà interessata da lavori per la messa in sicurezza antincendio e successivamente da un intervento che riguarderà i servizi igienici. L’impegno di lavori pubblici e istruzione nell’edilizia scolastica, di concerto con i dirigenti scolastici, è quindi massimo: lo dimostra la capacità non solo di reperire risorse, intercettando prontamente i bandi, ma anche di portare a termine gli interventi nei tempi previsti».«Il finanziamento è stato ottenuto grazie alla sinergia tra i settori lavori pubblici e istruzione – le parole dell’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller – che sono riusciti a presentare una candidatura valida e focalizzata sugli obiettivi del bando, che va a sommarsi al finanziamento già ottenuto a dicembre del 2025 e i cui lavori sono oggi in corso. La ricerca di risorse extra comunali è indispensabile per poter garantire manutenzione e sicurezza del nostro vasto patrimonio e questo ennesimo finanziamento evidenzia la capacità degli uffici nel cogliere ogni occasione per recuperare le risorse necessarie a tale scopo. Sulla sicurezza antincendio interverrà direttamente anche il Comune con appositi stanziamenti previsti nel piano opere pubbliche del prossimo anno, a ulteriore dimostrazione che la sicurezza delle nostre scuole è una assoluta priorità. Il bando prevede che i lavori debbano essere conclusi entro il 30 aprile dell’anno prossimo, per questo avvieremo immediatamente le attività necessarie per la progettazione e l’affidamento degli interventi che si svolgeranno pertanto a scuole aperte, ma siamo sicuri che troveremo la massima disponibilità da parte delle scuole per concludere i lavori nei tempi previsti e raggiungere insieme l’obiettivo di rendere gli spazi scolastici più sicuri».Il Comune, in collaborazione con gli istituti comprensivi interessati, ha provveduto alla candidatura di sei scuole di proprietà comunale, risultando beneficiario di un nuovo finanziamento, dopo quello similare ottenuto nel 2025, nell’ambito della misura Pnrr “M4C1I3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”.Nel dettaglio, gli interventi verranno realizzati presso le scuole Barolini (200mila euro), Da Porto (130mila euro), Tiepolo (200mila euro), Ghirotti (200mila euro), Maffei (200mila euro) e Zecchetto (200mila euro). Le scuole oggetto di candidatura sono state individuate applicando i criteri del bando a tutti gli edifici scolastici di proprietà comunale. Di qui, l’individuazione dei plessi che, per le loro caratteristiche, determinavano un maggiore punteggio e quindi una maggiore probabilità di essere finanziati.Gli interventi proposti prevedono la progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, finalizzati alla messa a norma antincendio. La progettazione individuerà le lavorazioni necessarie, che potranno prevedere interventi in materia di illuminazione, di sicurezza, impianti elettrici, rivelazione e segnalazione incendio, impianto idrico antincendio, compartimentazione e adeguamento delle vie d’esodo, a seconda delle specifiche necessità.Procedono intanto i lavori nelle scuole oggetto del primo finanziamento di 1.430.000 euro. Gli interventi in questi edifici si concluderanno entro il 31 dicembre.