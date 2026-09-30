Altavilla Vicentina ha il suo Polo Scolastico 0-6: nasce “Il Bosco del Fusari”

ALTAVILLA VICENZA, 30 SETTEMBRE 2026 – Con la pubblicazione del decreto della Direzione Servizi Sociali, Terzo Settore e Sport n. 16788 del 5 agosto 2026, Altavilla Vicentina entra ufficialmente nel Registro regionale dei Poli per l’infanzia con il proprio Polo Scolastico 0-6, denominato “Il Bosco del Fusari”.

Il nuovo polo nasce dalla collaborazione tra il nido comunale, gestito dalla Cooperativa Promozione Lavoro “Il Bosco Incantato”, e la Fondazione Scuola Materna Fusari, che hanno messo insieme risorse, competenze e spazi al servizio della comunità. Il percorso era iniziato il 27 luglio 2021, con la firma degli accordi per il trasferimento del nido comunale nei locali della scuola materna, con l’obiettivo di creare una “casa” in grado di accompagnare i bambini dai primi mesi di vita fino all’ingresso alla scuola primaria.

L’inaugurazione ufficiale del nuovo polo è in programma per il 31 ottobre 2026 alle ore 10, nel parco della Scuola Materna Fusari, alla presenza delle autorità e della comunità.

“Oggi possiamo finalmente affermare che Altavilla Vicentina ha il suo Polo 0-6 anni,” dichiara il presidente della Fondazione Scuola Materna Fusari, Mirko Vigolo. “Lavoreremo come sempre per offrire servizi sempre migliori alle nostre famiglie, non solo progetti ma anche formazione. Ringrazio la Cooperativa Lavoro, che fin dal 2021 ha creduto in questo progetto insieme a noi.”

Anche il sindaco di Altavilla Vicentina, Rossella ZattoN, ha commentato la nascita del nuovo polo: “Non è semplicemente una struttura, ma l’evoluzione naturale di una realtà che da un secolo rappresenta il cuore della nostra comunità. Dal 1926 a oggi, la Scuola Fusari ha cresciuto ed educato generazioni di cittadini di Altavilla Vicentina. Questo passo unisce cento anni di tradizione educativa a un polo integrato moderno, sicuro e immerso nella natura. Con nido e scuola dell’infanzia insieme, offriamo alle famiglie un percorso continuo e un ambiente ideale per i più piccoli. Ringrazio la Fondazione Fusari, la Cooperativa Lavoro e tutti coloro che custodiscono questa storia: oggi onoriamo le nostre radici continuando a investire sul futuro dei nostri figli.”



