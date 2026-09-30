Bassano del Grappa, controlli nel weekend: due denunce e tre sanzioni per ubriachezza

BASSANO, 30 SETTEMBRE 2026 – Nel fine settimana appena trascorso, la Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa ha condotto un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’obiettivo di contrastare la criminalità diffusa e i fenomeni di aggregazione antisociale, in particolare nei giorni di sabato e domenica, quando la città è meta di numerosi visitatori.

Nel corso dei controlli, i militari hanno denunciato in stato di libertà un bassanese di 63 anni per guida in stato di ebbrezza: fermato mentre era alla guida nel quartiere San Vito, l’uomo è risultato positivo all’etilometro con un tasso di 1,99 g/l, ben oltre il limite consentito. Gli è stata ritirata la patente e il veicolo è stato sequestrato in vista della confisca.

Denunciato anche un 52enne di Marostica, fermato in via Leonardo da Vinci dopo una segnalazione alla Centrale Operativa: l’uomo, che portava a spasso il cane, aveva con sé un cutter e presentava evidenti segni di alterazione da alcol, per cui è stato sanzionato anche per ubriachezza.

Sanzioni per ubriachezza anche per un 47enne di Bassano, controllato in via San Rocco, e per un 33enne marocchino residente a Cassola, fermato in via San Carlo a Romano d’Ezzelino: entrambi presentavano evidenti sintomi di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol.