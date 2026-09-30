CRONACA
30 Settembre 2026 - 11.57

Infortunio sul lavoro: operaio in gravi condizioni dopo un trauma cranico

Nicoletta Ugolini
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SOAVE 30 SETTEMBRE 2026 – Grave incidente sul lavoro nella notte in un’industria di Soave (Verona), dove un operaio è stato colpito alla testa da materiale caduto dall’alto, riportando un grave trauma cranico.

L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento, a Verona. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e gli ispettori dello Spisal dell’Ulss 9 Scaligera per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

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