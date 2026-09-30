CRONACA
30 Settembre 2026 - 11.55

Montegalda, aggrediscono e rapinano un coetaneo: denunciati tre minorenni

Nicoletta Ugolini
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LONGARE 30 SETTEMBRE 2026 – I Carabinieri della Stazione di Longare hanno deferito in stato di libertà alla Procura per i Minorenni di Venezia tre giovanissimi dell’area berica, accusati di rapina aggravata e lesioni personali ai danni di un coetaneo.

I fatti risalgono alla sera del 7 settembre a Montegalda, dove la vittima, minorenne, è stata accerchiata, inseguita e minacciata da un gruppo di coetanei. Mentre uno dei ragazzi la immobilizzava, gli altri l’hanno colpita con spintoni e pugni, portandole via con violenza due braccialetti in pietra, prima di scappare all’arrivo di alcuni passanti. Il giovane è stato poi portato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Noventa Vicentina, dove è stato dimesso con una prognosi di due giorni.

Le indagini dei Carabinieri hanno permesso di identificare tre dei responsabili, oltre ad altri quattro giovanissimi coinvolti nell’episodio, risultati però infraquattordicenni e quindi non imputabili.

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