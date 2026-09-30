CRONACA
30 Settembre 2026 - 10.56

Rubava portafogli ai colleghi in ospedale: denunciata addetta alle pulizie

Nicoletta Ugolini
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BASSANO 30 SETTEMBRE 2026 – I Carabinieri di Bassano del Grappa hanno deferito alla Procura di Vicenza una donna di 46 anni, ritenuta responsabile di una serie di furti aggravati e dell’utilizzo indebito di carte di pagamento all’interno dell’ospedale San Bassiano.

Tutto era partito dalla denuncia di un’infermiera 34enne che, il 1° settembre, si era vista sottrarre il portafoglio dalla borsa lasciata in ufficio, con il bancomat poi usato per sei pagamenti in negozi della zona, per circa 92 euro. Analizzando le immagini delle telecamere, i Carabinieri hanno notato che a spendere la carta era sempre la stessa donna, riconosciuta dalla vittima come un’addetta alle pulizie dell’ospedale.

L’episodio è stato collegato a un furto simile denunciato il 25 agosto da una dietista del Padovano, che aveva riconosciuto la stessa donna. Ottenuto un decreto di perquisizione, i militari hanno rintracciato la sospettata sul posto di lavoro: nel suo armadietto è stato trovato il portafoglio di un’assistente sociale, mentre a casa ha consegnato spontaneamente altri tre portafogli, sottratti a due medici e alla dietista già citata.

La donna è stata infine deferita anche per questi furti e per l’uso indebito di carta prepagata e bancomat dell’assistente sociale, spesi il 22 settembre in alcuni negozi.

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