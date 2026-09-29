Veneto – Schianto tra auto, furgone e moto: muore un motociclista di 45 anni

Tragico incidente nel primo pomeriggio di oggi, martedì 29 settembre, a Saline, frazione di San Martino di Venezze, in provincia di Rovigo. Nello scontro, che ha coinvolto un’auto, un furgone e una motocicletta, ha perso la vita un uomo di 45 anni residente nel Rodigino.

L’incidente è avvenuto in via dei Mille. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, i tre mezzi si sarebbero scontrati per cause che dovranno essere accertate. Ad avere la peggio è stato il motociclista, per il quale i soccorsi si sono rivelati purtroppo inutili.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 con ambulanza e automedica, i carabinieri di Rovigo e i vigili del fuoco.

Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la successiva rimozione dei veicoli coinvolti, via dei Mille è stata chiusa al traffico. La circolazione è rimasta bloccata in entrambe le direzioni per diverse ore, con pesanti ripercussioni sulla viabilità della zona.

Saranno ora gli accertamenti delle forze dell’ordine a chiarire con precisione la dinamica dello schianto e le eventuali responsabilità.