28 Settembre 2026 - 16.49
Vicentino – Uomo colpito da un grosso ramo durante la potatura: è grave
Testo:
Grave incidente nel pomeriggio di lunedì 28 settembre a Marano Vicentino, in via Villaraspa.
Intorno alle 16, mentre erano in corso lavori di potatura di un albero, un uomo di circa 60 anni è stato colpito da un grosso ramo precipitato da un’altezza di circa 10 metri.
Le condizioni dell’uomo sono apparse subito serie. Per i soccorsi è intervenuto anche Leone 2, l’elisoccorso.
Il ferito è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso di Vicenza.
Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sull’identità dell’uomo né sulla dinamica precisa dell’incidente.