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28 Settembre 2026 - 16.49

Vicentino – Uomo colpito da un grosso ramo durante la potatura: è grave

REDAZIONE
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Testo:

Grave incidente nel pomeriggio di lunedì 28 settembre a Marano Vicentino, in via Villaraspa.

Intorno alle 16, mentre erano in corso lavori di potatura di un albero, un uomo di circa 60 anni è stato colpito da un grosso ramo precipitato da un’altezza di circa 10 metri.

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito serie. Per i soccorsi è intervenuto anche Leone 2, l’elisoccorso.

Il ferito è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso di Vicenza.

Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sull’identità dell’uomo né sulla dinamica precisa dell’incidente.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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