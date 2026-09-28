CRONACAVENETO
28 Settembre 2026 - 15.03

Veneto – Tentato omicidio in piazza: 18enne straniero comparirà davanti al gip

Giuseppe Balsamo
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Comparirà martedì 29 settembre davanti al gip per l’udienza di convalida dell’arresto e l’interrogatorio di garanzia Mouhamed Ndiaye, il 18enne accusato di aver accoltellato sabato sera un 21enne in Piazza dei Signori, a Treviso.

Il giovane, di origine gambiana e maggiorenne da pochi mesi, si trova attualmente nel carcere di Santa Bona con l’accusa di tentato omicidio. Secondo la ricostruzione degli investigatori, intorno alle 22 avrebbe colpito al fianco A.J., 21enne italiano di origine venezuelana, al termine di una lite scoppiata per motivi apparentemente banali. Nell’aggressione sarebbero stati coinvolti anche due minorenni e un 19enne, denunciati a piede libero.

A far nascere lo scontro sarebbe stato un commento rivolto alla ragazza che camminava accanto al 21enne. La vittima avrebbe reagito verbalmente e da lì la situazione sarebbe degenerata. Il 18enne avrebbe prima colpito il giovane, forse con il concorso degli altri ragazzi, per poi estrarre un coltello dalla tasca. Prima del fendente avrebbe pronunciato, secondo quanto riferito, la frase: «Adesso lo buco».

La ferita riportata dal 21enne è stata giudicata particolarmente profonda e potenzialmente letale, elemento alla base della contestazione di tentato omicidio.

Dopo l’aggressione il 18enne si sarebbe allontanato verso Piazza Duomo. Qui sarebbe stato individuato poco dopo dagli agenti della Questura grazie alle descrizioni fornite dai testimoni e quindi arrestato.

Ndiaye avrebbe alle spalle altri episodi giudiziari, tra cui contestazioni per lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, oltre a diverse sanzioni amministrative. Avrebbe inoltre recentemente definito davanti al Tribunale per i minorenni di Venezia un procedimento relativo a una rapina ai danni di un altro minorenne, avvenuta nel centro di Treviso.

Il giovane proviene da una famiglia residente in un comune della Castellana, descritta come ben inserita nel territorio: il padre e il fratello maggiore lavorano, mentre la madre è casalinga.

Ora il prossimo passaggio sarà quello davanti al giudice, chiamato a valutare la convalida dell’arresto e la posizione cautelare del 18enne.

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