Aruba in down: boom di segnalazioni per la posta elettronica

Disservizi per Aruba nella mattinata di lunedì 28 settembre 2026. A partire dalle 9 circa numerosi utenti hanno iniziato a segnalare difficoltà nell’utilizzo di alcuni servizi digitali del provider, con un rapido aumento delle segnalazioni registrate anche sulla piattaforma Downdetector.

Intorno alle 9.40 le segnalazioni avevano già superato quota 1.900. La maggior parte dei problemi sembra riguardare la posta elettronica. A seconda del momento in cui sono stati rilevati i dati, tra il 71 e il 74% delle segnalazioni risultava collegato ai servizi mail, con particolare riferimento alla Webmail PEL, il servizio di posta elettronica destinato alle pubbliche amministrazioni.

Gli utenti interessati dal malfunzionamento hanno segnalato soprattutto impossibilità di accedere alla casella di posta oppure tempi di caricamento particolarmente lunghi.

Una quota pari a circa il 17% delle segnalazioni ha invece riguardato problemi di connettività, mentre un ulteriore 7% è stato associato a hosting e siti web.

Non tutti i servizi Aruba, tuttavia, sembrano essere coinvolti. Secondo le verifiche effettuate nel corso della mattinata, l’accesso al pannello di controllo dei domini non avrebbe mostrato particolari criticità. Regolare sarebbe risultato anche il funzionamento delle caselle di posta elettronica personali, sia attraverso l’interfaccia web sia utilizzando programmi esterni come Thunderbird.

La situazione resta comunque in evoluzione e i dati disponibili derivano principalmente dalle segnalazioni degli utenti raccolte da Downdetector, dai social network e dalle testimonianze dirette. La distribuzione percentuale dei problemi può quindi cambiare con il passare delle ore.

Al momento non risultano comunicazioni ufficiali di Aruba sulle cause del disservizio né indicazioni precise sui tempi necessari per il completo ritorno alla normalità. Punto Informatico ha riferito di avere contattato un portavoce dell’azienda per ottenere maggiori informazioni.

Restano quindi da chiarire sia l’origine dei malfunzionamenti sia la reale estensione del problema. Le segnalazioni raccolte finora indicano comunque che le maggiori difficoltà si stanno concentrando sui servizi di posta elettronica.