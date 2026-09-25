Vicentino, serra di marijuana nascosta sotto un telo antigrandine: sequestrate 40 piante, denunciato un 66enne

Una serra di marijuana nascosta sotto un fitto telo antigrandine, con tanto di impianto di irrigazione, è stata scoperta dai Carabinieri a Cartigliano. L’intervento ha portato al sequestro di 40 piante e alla denuncia di un 66enne residente nel Bassanese.

L’operazione risale al pomeriggio del 22 settembre ed è stata condotta dai militari delle Stazioni Carabinieri di Rosà e Nove. Secondo quanto riferito dal Comando provinciale dei Carabinieri di Vicenza, l’uomo, incensurato, è stato deferito in stato di libertà alla Procura di Vicenza perché ritenuto responsabile di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L’attività è scattata dopo una segnalazione. Nel primo pomeriggio di martedì i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare nei confronti del 66enne.

Nel corso del controllo, in un fondo adiacente all’abitazione e nella disponibilità dell’uomo, i militari hanno individuato 40 piante di marijuana di dimensioni medio-grandi. La coltivazione era nascosta sotto un telo antigrandine ed era dotata di un apposito sistema di irrigazione.

Secondo quanto accertato dai Carabinieri, le piante presentavano infiorescenze completamente formate ed erano in avanzato stato di maturazione.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e sarà ora sottoposto alle successive analisi di laboratorio.

Il 66enne è stato quindi denunciato in stato di libertà alla Procura di Vicenza, in quanto ritenuto responsabile della coltivazione e della produzione di sostanza stupefacente.

Le indagini sono tuttora in corso per ricostruire la destinazione dell’ingente quantitativo di marijuana e chiarire se la sostanza fosse destinata a essere immessa sul mercato.