Albettone – Raid notturno, saccheggiata azienda di maglieria d’alta moda: via centinaia di capi

Colpo nella notte ad Albettone, dove un gruppo di ladri ha preso di mira la L.G.G. Group di via San Vito, a Lovertino, azienda attiva nella produzione di maglieria di alta moda. Il bottino sarebbe composto da centinaia di capi già confezionati e pronti per la consegna.

Come riporta il Giornale di Vicenza, l’incursione sarebbe avvenuta attorno alle 22.30. I malviventi sono riusciti ad accedere a uno dei magazzini passando dagli uffici situati al primo piano e, una volta all’interno, hanno fatto razzia del materiale presente, portando via il contenuto di carrelli, scaffali e scatoloni.

Dopo aver caricato la merce, i ladri si sono allontanati senza essere intercettati, dirigendosi verso la zona del vicino asilo, da dove sarebbero arrivati.

A dare l’allarme è stato uno dei titolari dell’azienda soltanto la mattina seguente, al momento dell’apertura, quando si è accorto del furto. Sul posto sono quindi intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire il percorso seguito dalla banda e risalire ai responsabili.