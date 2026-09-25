Venezia, controlli a tappeto negli hotel: 114 identificati, tra loro 18 con precedenti per borseggio

Una decina di strutture ricettive passate al setaccio, 114 persone controllate e diversi soggetti già conosciuti dalle forze dell’ordine per furti con destrezza individuati durante la loro permanenza nel Veneziano. È il bilancio del servizio straordinario disposto dalla Questura di Venezia tra Mestre, Marghera e altre località della Città metropolitana, con particolare attenzione al fenomeno dei borseggiatori che raggiungono il centro storico lagunare anche da fuori territorio.

L’operazione è stata coordinata dalla Polizia amministrativa con il supporto dell’Ufficio di Gabinetto, della Squadra Mobile e dei commissariati di San Marco, Mestre, Marghera, Chioggia, Jesolo e Portogruaro.

Gli accertamenti nelle strutture ricettive non hanno riguardato soltanto il rispetto degli obblighi di registrazione degli ospiti, ma sono serviti anche a individuare persone sospettate di utilizzare alberghi e sistemazioni temporanee come base per spostarsi poi verso Venezia e commettere reati.

Delle 114 persone identificate, 26 sono risultate avere precedenti penali o di polizia. In 18 casi i precedenti erano collegati proprio a episodi di borseggio e furti con destrezza.

I controlli hanno avuto conseguenze anche per i gestori delle strutture: quattro albergatori sono stati denunciati per l’omessa o tardiva comunicazione alla Questura delle generalità di oltre 40 ospiti di diverse nazionalità. Altri due gestori sono stati invece convocati negli uffici di polizia per ulteriori verifiche.

Nel corso del servizio è stato inoltre rintracciato un uomo destinatario di un provvedimento di carcerazione, con decreto di sospensione e pena pecuniaria. Per un cittadino straniero risultato irregolare sul territorio il questore di Venezia Antonio Sbordone ha disposto l’ordine di allontanamento.

Sono infine previsti otto Dacur, i provvedimenti che vietano l’accesso a determinate aree urbane, riferiti in questo caso al centro storico veneziano. L’attività della Questura proseguirà con controlli mirati nelle strutture ricettive, sia sul fronte amministrativo sia per contrastare il fenomeno dei gruppi che si spostano sul territorio con l’obiettivo di commettere furti ai danni di residenti e turisti.