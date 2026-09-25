Vicenza, “Popoli in Festa” anima il centro e Porto Burci: sfilata, musica, danze e sapori dalle comunità straniere

Sabato 3 ottobre Vicenza ospita una giornata dedicata all’incontro tra culture e comunità. “Popoli in Festa 2026” prenderà il via alle 16 da piazza Castello con una sfilata in abiti tradizionali lungo corso Palladio fino a piazza Matteotti, per poi proseguire verso Porto Burci. In programma fino a mezzanotte spettacoli, musica, danze, teatro, attività per bambini, gazebo delle associazioni, cibo tipico e una tavola rotonda dedicata alla città del futuro.

Una giornata per conoscersi, condividere tradizioni e rafforzare la partecipazione alla vita cittadina. È questo lo spirito di “Popoli in Festa 2026”, la manifestazione promossa dalla Consulta per le persone straniere, migranti e apolidi del Comune di Vicenza, in programma sabato 3 ottobre tra il centro storico e Porto Burci.

L’iniziativa nasce da un percorso di progettazione partecipata avviato all’interno della Consulta e facilitato dalla Fondazione Capta, con il coinvolgimento delle 18 associazioni aderenti, che hanno contribuito a costruire attività e programma.

La manifestazione è stata presentata dalla vicesindaca e assessora alle pari opportunità Isabella Sala e dal consigliere comunale delegato ai rapporti con le comunità straniere Mattia Pilan, insieme ai rappresentanti delle associazioni moldava, senegalese e srilankese che hanno coordinato l’organizzazione.

Istituita dal consiglio comunale nel novembre 2025, la Consulta è nata come spazio di confronto e partecipazione per le diverse realtà associative presenti sul territorio. Il percorso che ha portato alla festa è iniziato a giugno con l’obiettivo di trasformare il dialogo tra comunità in un appuntamento concreto e aperto a tutti.

«Popoli in Festa nasce dalla volontà delle comunità di essere protagoniste della vita della città e di condividere con tutti i cittadini e le cittadine le proprie culture e tradizioni – sottolinea la vicesindaca Isabella Sala –. È un’iniziativa che dà concretezza al lavoro della Consulta e al percorso di partecipazione che l’amministrazione comunale ha scelto di sostenere».

Per il vicepresidente della Consulta Arouna Camara si tratta di un passaggio importante, perché rappresenta il primo vero momento pubblico dopo la nascita dell’organismo. L’obiettivo, spiega invece Mattia Pilan, è far crescere l’iniziativa fino a renderla un appuntamento stabile nel calendario cittadino.

A sottolineare il valore dell’incontro tra culture è anche Inga Schiba, presidente dell’associazione La Izvor, che richiama la necessità di costruire “ponti” tra le comunità, perché le differenze possano trasformarsi in una risorsa condivisa.

Il programma prenderà il via alle 16 con la sfilata in abiti tradizionali da piazza Castello lungo corso Palladio fino a piazza Matteotti, da dove il corteo raggiungerà Porto Burci.

Dalle 17.30 sarà attiva un’area dedicata ai bambini, curata dai volontari di Arciragazzi, mentre nei gazebo le diverse comunità presenteranno associazioni, attività, fotografie e materiali legati alle proprie realtà culturali.

Dalle 18 spazio agli spettacoli, con danze popolari, teatro e musica dal vivo con strumenti tradizionali. Prevista anche una tavola rotonda dedicata alla “città che vorremmo”, pensata come momento di confronto sul futuro di Vicenza.

Un ruolo centrale sarà riservato anche al cibo, con la presentazione di piatti tipici delle diverse comunità come occasione di scambio e conoscenza reciproca.

La festa proseguirà fino alle 24 ed è pensata per essere accessibile a tutta la cittadinanza, con particolare attenzione a famiglie, bambini, adolescenti e giovani adulti. L’organizzazione è realizzata con il supporto di Arci Servizio Civile Vicenza e Spazio Porto.

L’ingresso è libero.