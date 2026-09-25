Vicenza, accordo con l’Università di Padova per monitorare i monumenti di piazza dei Signori

Il Comune avvia uno studio sul comportamento statico e dinamico delle strutture monumentali della piazza. Le prime indagini riguardano le due colonne, sottoposte a monitoraggi ripetuti per misurare gli effetti di traffico, cantieri, mercato, concerti e fenomeni naturali come il vento. La convenzione durerà un anno e prevede un rimborso spese di 12 mila euro all’ateneo.

Comune di Vicenza e Università di Padova uniscono le forze per studiare e monitorare i monumenti di piazza dei Signori. L’accordo quadro è stato presentato a Palazzo Trissino dall’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller e dalla professoressa ingegner Francesca da Porto, responsabile scientifica per l’università.

Al centro della prima fase ci sono le due colonne della piazza, che saranno sottoposte a una serie di indagini dinamiche per comprendere come reagiscono alle vibrazioni generate da fattori esterni, sia naturali sia legati alle attività umane.

«Piazza dei Signori è particolarmente utilizzata per eventi e manifestazioni che attraggono molte persone e necessitano della movimentazione anche di mezzi pesanti – spiega Spiller –. Era quindi opportuno eseguire una valutazione del comportamento strutturale, sia in campo statico che dinamico, per valutare gli effetti delle vibrazioni prodotte da sorgenti esterne naturali, come ad esempio il forte vento, o umane come le giornate di mercato o i concerti».

L’obiettivo, sottolinea l’assessore, è anche quello di raccogliere elementi utili per eventuali future decisioni sugli interventi manutentivi o strutturali. «Siamo partiti dalla firma di un accordo quadro con l’Università di Padova che persegue interessi comuni: da parte nostra, monitorare i monumenti e garantirne la conservazione, da parte loro avere occasioni per fare sviluppo e ricerca sul campo. I primi monitoraggi sono stati eseguiti sulle colonne di piazza dei Signori; alla loro conclusione i dati verranno elaborati e confrontati con le normative esistenti e infine stesa una relazione finale».

La convenzione coinvolge il Comune e il Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova e prevede attività di studio e ricerca dedicate al monitoraggio in sito e satellitare, alla valutazione del comportamento strutturale in condizioni statiche e dinamiche e all’analisi della vulnerabilità di edifici monumentali e strutture strategiche rispetto a fattori naturali e antropici.

Il progetto rientra in un programma di ricerca più ampio dedicato alla gestione e alla manutenzione degli edifici esistenti e monumentali, oltre che alla valutazione della vulnerabilità sismica, sia su larga scala sia a livello del singolo manufatto, dell’aggregato urbano o di una determinata classe di strutture.

L’obiettivo è mettere a punto un metodo e strumenti in grado di supportare le future scelte dell’amministrazione sugli interventi di manutenzione e consolidamento, partendo proprio dalle colonne di piazza dei Signori e dai dati raccolti attraverso il monitoraggio.

Nel dettaglio, sulle due colonne verranno effettuate indagini dinamiche nell’arco di una giornata, ripetute poi in quattro giornate differenti. Le rilevazioni serviranno a verificare l’incidenza delle vibrazioni prodotte da traffico veicolare, cantieri, concerti e altre attività che interessano la piazza.

I dati acquisiti saranno successivamente estratti, elaborati e analizzati, quindi confrontati con le soglie previste dalla normativa. Saranno realizzati grafici e altri strumenti interpretativi per rendere più chiari i risultati ottenuti, fino alla redazione di una relazione conclusiva accompagnata dalla documentazione fotografica.

Il monitoraggio permetterà così di approfondire il comportamento vibrazionale dei monumenti, sia in presenza delle attività ordinarie e straordinarie ospitate in piazza dei Signori, come il mercato e gli eventi, sia in presenza di fenomeni naturali come il vento.

La convenzione avrà durata di un anno. Il Comune riconoscerà all’Università di Padova un rimborso spese di 12 mila euro per lo svolgimento delle attività previste.