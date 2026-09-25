Thiene, Fratelli d’Italia apre a Scarpellini: «Figura autorevole, auspichiamo la convergenza del centrodestra»

Fratelli d’Italia guarda con favore alla possibile candidatura di Giovanni Scarpellini a sindaco di Thiene e auspica che, nei prossimi giorni, attorno al suo nome possa maturare una convergenza dell’intera coalizione di centrodestra.

La posizione arriva dal circolo cittadino del partito, che interviene nel dibattito in vista delle prossime elezioni amministrative dopo la disponibilità manifestata da Scarpellini. L’ex ufficiale dei Carabinieri ed ex comandante della Polizia Locale dell’Alto Vicentino ha avviato in questi giorni il proprio percorso verso la candidatura, presentandosi come figura civica.

«Abbiamo accolto con favore la disponibilità di Giovanni Scarpellini – dichiara Matteo Golo, commissario del circolo di Fratelli d’Italia Thiene –. Riteniamo condivisibili le posizioni che ha espresso e vediamo nella sua figura le caratteristiche ideali per costruire un progetto amministrativo serio, concreto e capace di guardare al futuro di Thiene».

Per Fratelli d’Italia, il nome di Scarpellini potrebbe dunque rappresentare il punto di incontro attorno al quale costruire una proposta che coinvolga le diverse componenti politiche e civiche del centrodestra. Una coalizione che alle amministrative del 2022 si era presentata, al ballottaggio, a sostegno di Manuel Benetti contro Gianantonio Michelusi, poi eletto sindaco con il 58,5% dei voti.

«Il nostro auspicio – prosegue Golo – è che nei prossimi giorni tutto il centrodestra possa compattarsi sulla sua figura. Crediamo che ci siano le condizioni per trovare una sintesi e presentarci alla città con una proposta unitaria, credibile e ambiziosa. L’obiettivo deve essere mettere da parte ciò che può dividere e concentrarci sui temi e sulle risposte che Thiene si aspetta dalla futura amministrazione».

Secondo il circolo cittadino di Fratelli d’Italia, la costruzione del programma dovrebbe partire dal confronto con il territorio: categorie economiche, associazioni, mondo dello sport e del volontariato e, più in generale, le realtà che operano quotidianamente nella comunità thienese.

Tra i temi indicati come prioritari dal partito figurano sicurezza, sviluppo economico e commerciale, sport, qualità urbana e servizi alle famiglie. A questi FdI affianca la necessità di una programmazione in grado di intercettare finanziamenti e opportunità attraverso i rapporti con le altre istituzioni.

Particolare attenzione viene riservata al tema della sicurezza, settore nel quale Fratelli d’Italia considera l’esperienza professionale di Scarpellini un elemento centrale della possibile candidatura.

«Come Fratelli d’Italia siamo pronti a mettere a disposizione il nostro contributo, le nostre idee e la nostra filiera istituzionale – afferma ancora Golo –. Oggi uno dei temi più delicati dal punto di vista amministrativo è certamente quello legato alla sicurezza e al contrasto al degrado urbano; riteniamo la figura di Scarpellini di assoluta autorevolezza per garantire ai cittadini di Thiene le risposte che su questi ambiti meritano».

Nella stessa dichiarazione Golo rivolge anche una critica politica all’attuale amministrazione, parlando della necessità di agire «con responsabilità, visione, e soprattutto mettendo fine alla logica dello scaricabarile tanto cara a Michelusi». Gianantonio Michelusi è l’attuale sindaco di Thiene, eletto nel 2022.

«Auspichiamo che già nei prossimi giorni possano maturare le condizioni per una convergenza ampia da parte di tutta la coalizione – conclude il rappresentante di Fratelli d’Italia –. Thiene ha bisogno di una squadra coesa e di un progetto all’altezza delle sfide dei prossimi anni».

La nota del circolo è firmata da Matteo Golo e Nicolò Stefano Aldighieri.