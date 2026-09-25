Trissino, furti nelle abitazioni tra Agno e Chiampo: 37enne in carcere, deve scontare un anno e tre mesi

Nella mattinata di giovedì 24 settembre i Carabinieri della Stazione di Trissino hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 37enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, condannato dalla Corte d’Appello di Venezia a un anno e tre mesi di reclusione per una serie di furti in abitazione.

Secondo quanto riferito dal Comando provinciale dei Carabinieri di Vicenza, gli episodi sarebbero stati commessi a partire dal 2025 in diverse abitazioni delle valli dell’Agno e del Chiampo, seguendo un modus operandi ricorrente.

L’uomo avrebbe approfittato della temporanea assenza dei proprietari per entrare nelle case, utilizzando un cacciavite per forzare le finestre situate al piano terra. Una volta all’interno, avrebbe effettuato un rapido controllo dei locali, concentrandosi soprattutto sulle camere da letto alla ricerca di orologi di valore, gioielli e denaro contante custoditi nei cassetti dei comodini o negli armadi.

Una modalità studiata, secondo i Carabinieri, anche per non attirare immediatamente l’attenzione delle vittime: durante i colpi non sarebbero infatti stati provocati particolari danni e gli ambienti sarebbero stati lasciati sostanzialmente inalterati, nella speranza che i proprietari si accorgessero del furto soltanto in un secondo momento.

Proprio le caratteristiche ricorrenti dei diversi episodi hanno però attirato l’attenzione dei militari durante i numerosi sopralluoghi effettuati nelle abitazioni colpite. Gli elementi raccolti attraverso le tradizionali attività investigative, successivamente rafforzati dalle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, avrebbero permesso di arrivare all’identificazione del responsabile.

Dopo l’esecuzione del provvedimento e il completamento delle formalità di rito presso la Compagnia Carabinieri di Valdagno, il 37enne è stato trasferito nel carcere di Vicenza, dove dovrà espiare la pena di un anno e tre mesi.

Nel comunicato l’Arma richiama inoltre il principio della presunzione di innocenza, precisando che la responsabilità delle persone sottoposte a indagine viene definitivamente accertata soltanto con una sentenza irrevocabile di condanna.