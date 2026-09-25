Vicenza, accordo con l’ex gestore della sosta Gps: il Comune punta a recuperare circa 6 milioni in tre anni

Il Comune di Vicenza ha deciso di aderire, ponendo alcune condizioni, alla nuova proposta di accordo avanzata da Gps Global Parking Solutions Spa, ex gestore del servizio di sosta in città, nell’ambito della procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa. L’operazione dovrebbe consentire all’amministrazione di recuperare complessivamente circa 6 milioni di euro nell’arco di tre anni.

La giunta aveva respinto alcune settimane fa una prima proposta, giudicata non sufficientemente solida sotto il profilo delle garanzie. Il nuovo piano prevede invece un rientro articolato in più fasi.

Entro il 31 ottobre di quest’anno Gps dovrà restituire al Comune un credito di 2 milioni di euro, attraverso fondi che rientreranno nelle disponibilità della società. L’accordo comprende inoltre la valorizzazione di alcuni investimenti effettuati a Vicenza e destinati a essere ceduti all’amministrazione comunale.

Un’ulteriore tranche da 3 milioni di euro dovrà essere corrisposta entro il 31 ottobre 2028 e sarà finanziata attraverso la vendita di un immobile sul quale è stata iscritta una garanzia ipotecaria da 2,5 milioni di euro. Altre centinaia di migliaia di euro dovrebbero infine essere versate entro il 31 gennaio 2029, portando il recupero complessivo previsto a circa 6 milioni di euro.

A tutela dell’ente resta inoltre l’ipoteca da 2,5 milioni di euro, che potrà essere escussa nel caso in cui l’immobile non venga venduto. Rimane valida anche la fideiussione bancaria da 1,9 milioni di euro presentata al momento della stipula del contratto. Il complesso delle garanzie raggiunge quindi i 4,4 milioni di euro.

Prima del via libera, l’amministrazione ha acquisito la relazione dell’esperto indipendente incaricato di seguire la composizione negoziata, secondo il quale le condizioni raggiunte rappresentano il miglior risultato concretamente ottenibile attraverso questa procedura. Favorevole anche il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Sulla base di questi elementi, la giunta comunale ha quindi approvato l’adesione all’intesa proposta dall’ex gestore del servizio di sosta.