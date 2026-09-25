Veneto – Folgorato da un cavo elettrico: operaio di 43 anni gravemente ustionato

Grave infortunio sul lavoro nel pomeriggio di venerdì 25 settembre a Lorenzaga, nel territorio di Motta di Livenza. Un operaio di 43 anni è rimasto vittima di una forte scarica elettrica mentre stava lavorando con un cestello elevatore all’interno di una proprietà privata. L’incidente è avvenuto poco dopo le 15.15 in via Largoni.

L’uomo, di nazionalità macedone e residente a Muzzana del Turgnano, in provincia di Udine, è un tecnico specializzato e stava lavorando insieme a un collega connazionale. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli organi competenti, durante le operazioni il cestello avrebbe toccato un cavo elettrico libero, provocando la scarica.

Il 43enne ha perso conoscenza ed è rimasto all’interno del cestello. L’allarme è stato lanciato immediatamente dal proprietario dell’abitazione e dai colleghi presenti. In pochi minuti sul posto è arrivata l’automedica e i soccorritori sono riusciti a raggiungere l’operaio e a riportarlo a terra.

Le sue condizioni sono apparse subito serie a causa delle gravi ustioni riportate. Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasferito in ambulanza fino al punto di atterraggio dell’elisoccorso e quindi trasportato in ospedale in elicottero.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i tecnici dello Spisal, incaricati degli accertamenti sulla dinamica e sulle condizioni di sicurezza del lavoro. Presenti inoltre E-Distribuzione, per mettere in sicurezza la linea elettrica coinvolta, e i vigili del fuoco di Motta di Livenza.