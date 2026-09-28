Ubriaca aggredisce e insulta i carabinieri a Bassano: denunciata una 42enne

Serata movimentata a Bassano del Grappa, dove una donna di 42 anni, residente nel Trevigiano e già nota alle forze dell’ordine, è stata denunciata per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e sanzionata amministrativamente per ubriachezza.

L’episodio risale alla tarda serata di martedì 22 settembre. Alla Centrale operativa dei Carabinieri di Bassano del Grappa, attraverso il numero di emergenza 112, era arrivata una segnalazione per una donna in forte stato di agitazione che stava creando disturbo all’interno di un’attività commerciale di piazzale Cadorna, alle porte del centro storico.

Sul posto sono intervenuti i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Bassano, che hanno individuato la 42enne all’esterno dell’esercizio. Secondo quanto ricostruito dall’Arma, la donna si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcol e avrebbe subito rivolto ai carabinieri insulti ed espressioni offensive, arrivando anche a sputare nella loro direzione.

I tentativi dei militari di tranquillizzarla e avviare un dialogo non avrebbero avuto esito. La donna avrebbe continuato ad agitarsi e, trovandosi anche nelle vicinanze della sede stradale, avrebbe tentato di colpire gli operanti con calci e manate, opponendo resistenza al controllo.

Per tutelare anche la sua stessa incolumità è stato quindi richiesto l’intervento del personale sanitario del 118, già preallertato. Sanitari e carabinieri, non senza difficoltà a causa delle continue resistenze della 42enne, sono riusciti a stabilizzarla e successivamente a trasportarla all’ospedale San Bassiano per le cure del caso.

Al termine degli accertamenti, la donna è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Nei suoi confronti è stata inoltre elevata una sanzione amministrativa per ubriachezza.