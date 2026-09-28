Veneto, scontro frontale sulla 307 del Santo: due auto prendono fuoco

Paura nella notte a Cadoneghe, dove due auto sono rimaste coinvolte in un violento scontro frontale lungo la Strada regionale 307 del Santo. L’incidente è avvenuto attorno all’una, all’altezza della rotatoria per via Terraglione.

A seguito dell’impatto entrambe le vetture hanno preso fuoco, ma fortunatamente tutti gli occupanti sono riusciti ad abbandonare i mezzi prima che le fiamme si propagassero. Il bilancio è di un solo ferito lieve, trasportato in ospedale dal personale sanitario del 118 per gli accertamenti del caso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco del Distaccamento volontario di Borgoricco, affiancati da una squadra di supporto arrivata da Padova. I pompieri hanno rapidamente domato l’incendio che aveva avvolto le due automobili e successivamente hanno collaborato con i Carabinieri nelle operazioni successive all’incidente.

In particolare, i Vigili del fuoco hanno illuminato l’area con i fari dei mezzi di soccorso per consentire ai militari di effettuare i rilievi e agevolare le operazioni di recupero dei veicoli coinvolti.

L’intervento si è concluso intorno alle 2.30.