SAGRADVISOR METTE I VOTI ALLE SAGRE! LA GUIDA SOCIAL DI CUI IL VENETO AVEVA BISOGNO

Chi l’ha detto che a Vicenza non c’è mai niente da fare? I creatori del progetto SagrAdvisor hanno deciso di sfatare questo mito, raccontando il ricchissimo mondo delle sagre popolari con uno sguardo del tutto nuovo. Analizzando ogni evento in 10 categorie — dalla comoda vicinanza del parcheggio al piatto “Special”, fino all’area giovani e alla pista da ballo in acciaio —, la loro pagina offre una vera e propria mappa del divertimento e del buon cibo locale. L’alternativa perfetta per chi vuole uscire dai soliti schemi del bar in centro! (sui social e sul sito: https://www.sagradvisor.it/)

Servizio di Giulia Lievore