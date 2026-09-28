Veneto – Tragedia in moto al rientro da una giornata con gli amici: muore a 36 anni

Una serata di rientro si è trasformata in tragedia per Aleandro Silva Dos Santos, 36 anni, residente a Isola della Scala, morto domenica sera in un incidente stradale avvenuto nel Mantovano.

L’uomo stava tornando a casa in sella alla propria moto dopo aver trascorso la giornata con alcuni amici. Poco dopo le 20, mentre percorreva la strada provinciale 31, nel territorio comunale di Castel d’Ario, avrebbe perso il controllo del mezzo subito dopo una curva.

La moto è uscita dalla carreggiata finendo nel fossato che costeggia la strada sulla destra. L’impatto è stato violentissimo.

A rendersi conto di quanto era appena accaduto sarebbe stato un residente della zona, richiamato dai rumori provenienti dalla strada. Uscito di casa per verificare la situazione, ha visto quanto successo e ha immediatamente dato l’allarme.

Sul posto sono arrivati i sanitari della Croce Verde, con ambulanza e automedica, insieme ai vigili del fuoco di Mantova. Ogni tentativo di soccorso si è però rivelato inutile: per il motociclista non c’era più nulla da fare e il decesso è stato constatato sul posto.

I rilievi e gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati affidati ai carabinieri. La salma del 36enne è rimasta a disposizione dell’autorità giudiziaria, che potrà decidere se disporre ulteriori esami.

Secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di una fuoriuscita autonoma, ma saranno gli approfondimenti degli investigatori a chiarire nel dettaglio cosa abbia provocato la perdita di controllo della moto.

Aleandro Silva Dos Santos era originario del Brasile, ma viveva da tempo in Italia. Residente a Isola della Scala, lavorava come operaio a Nogarole Rocca.

La notizia della sua morte ha colpito la comunità veronese in cui viveva, mentre restano ora da chiarire gli ultimi elementi di una tragedia avvenuta in pochi istanti, al termine di una giornata trascorsa in compagnia degli amici.