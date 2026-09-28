Veneto – Cade da un’impalcatura al quarto piano: operaio salvato con l’autoscala (video)

Momenti di forte apprensione nella mattinata di lunedì 28 settembre a Treviso, dove un operaio di 67 anni è rimasto ferito dopo essere precipitato da un’impalcatura all’interno di un cantiere edile in via Lorenzo Lotto, nel quartiere di Fiera.

L’incidente sul lavoro è avvenuto mentre l’uomo, B.O., residente a Cittadella, stava eseguendo alcune lavorazioni in quota. Per cause ancora in fase di accertamento, l’operaio è caduto da un’impalcatura posizionata al quarto piano dell’edificio.

L’allarme è scattato in mattinata e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Treviso, con le squadre della prima partenza e l’autoscala. Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente complesse proprio a causa della presenza delle impalcature, che rendevano difficile raggiungere e movimentare il ferito in sicurezza.

I soccorritori hanno quindi predisposto una manovra con l’autoscala, riuscendo a recuperare l’operaio e a portarlo a terra. L’uomo, rimasto cosciente durante le operazioni, è stato poi affidato alle cure del personale del Suem 118.

Dopo le prime cure sul posto, il 67enne è stato trasportato all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero tali da far temere per la vita.

Nel cantiere sono intervenuti anche gli ispettori dello Spisal, incaricati di verificare le condizioni di sicurezza e ricostruire le circostanze dell’infortunio. Presenti inoltre carabinieri e polizia, impegnati negli accertamenti di competenza.

Restano ora da chiarire le cause della caduta e la dinamica esatta dell’incidente, avvenuto durante una normale attività di lavoro in quota.