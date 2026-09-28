Altavilla – Volo di quattro metri dall’impalcatura: operaio di 56 anni in terapia intensiva

Grave infortunio sul lavoro nella tarda mattinata di lunedì 28 settembre ad Altavilla Vicentina, dove un operaio di 56 anni è precipitato da un’impalcatura mentre si trovava all’interno della sede della Tobaldini spa, azienda specializzata nel trattamento superficiale dei metalli industriali e situata lungo la ex Sr11.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe caduto da un’altezza di circa quattro metri. Le cause della caduta non sono ancora state chiarite e la dinamica dell’accaduto è in fase di ricostruzione.

L’impatto con il suolo ha provocato al 56enne gravi traumi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, che hanno prestato le prime cure e successivamente disposto il trasferimento in ambulanza all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

Le condizioni dell’operaio sono considerate particolarmente serie. L’uomo è stato ricoverato in codice rosso nel reparto di terapia intensiva.

Nel sito aziendale sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dello Spisal dell’Ulss 8 Berica, incaricati di effettuare gli accertamenti necessari per ricostruire le circostanze dell’infortunio e verificare le condizioni di sicurezza presenti al momento della caduta.