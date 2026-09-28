CRONACAVENETOVICENZA e PROVINCIA
28 Settembre 2026 - 16.00

Vicenza – Tenta di uscire dalla Lidl con 180 euro di merce e aggredisce la vigilanza: arrestato

P.U.
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Tentata rapina in un supermercato di corso Santi Felice e Fortunato, a Vicenza, dove un uomo è stato arrestato in flagranza dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Radiomobile.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo avrebbe superato la barriera delle casse senza pagare una busta contenente generi alimentari per un valore complessivo di circa 180 euro.

A quel punto è stato intercettato da una guardia particolare giurata e da un cliente presente all’interno del punto vendita. Nel tentativo di allontanarsi e guadagnarsi la fuga, l’uomo avrebbe reagito ingaggiando una colluttazione con l’addetto alla vigilanza.

L’intervento dei carabinieri è stato immediato. Una pattuglia era già impegnata nei servizi di controllo del territorio nella zona e i militari sono riusciti a raggiungere rapidamente il supermercato, bloccando definitivamente l’uomo e riportando la situazione alla normalità.

Al termine degli accertamenti, il sospettato è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina e trasferito alla Casa circondariale di Vicenza, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

Nel comunicato diffuso sull’operazione, i carabinieri non hanno fornito informazioni sull’età dell’arrestato, sulla sua nazionalità o sulla sua provenienza.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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