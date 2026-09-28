Scivola nel canale dopo la ferrata: muore escursionista

Tragedia in montagna nella giornata di lunedì 28 settembre a Cortina d’Ampezzo, dove un escursionista spagnolo di 71 anni ha perso la vita dopo essere scivolato in un ripido canale durante il rientro da un’escursione.

L’uomo stava tornando a valle insieme a tre amici dopo aver percorso la Ferrata Ra Bujela e si trovava ormai a poche centinaia di metri dal Rifugio Dibona quando, per cause da chiarire, è scivolato lungo il sentiero.

Nella caduta il 71enne ha ruzzolato nel canale sottostante, caratterizzato da rocce e ghiaia. I compagni sono subito scesi verso di lui e hanno lanciato l’allarme intorno a mezzogiorno.

Sul posto è intervenuto l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, che ha sbarcato il tecnico di elisoccorso e l’équipe medica. Una volta raggiunto l’escursionista, però, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, causato dai gravi traumi riportati nella caduta.

A supporto delle operazioni è intervenuta anche una squadra del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cortina, impegnata sia nell’assistenza alle operazioni sia nei rilievi del caso.

Gli amici della vittima sono stati successivamente accompagnati a valle dagli uomini del soccorso, mentre la salma del 71enne è stata recuperata e trasportata fino alla strada, dove è stata affidata al carro funebre.