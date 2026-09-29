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29 Settembre 2026 - 9.36

Vicenza, lite nella notte finisce con arma da taglio e spray urticante: tre denunciati

P.U.
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Una lite scoppiata per futili motivi nella zona di Vicenza Est è degenerata in un’aggressione con l’utilizzo di un’arma da taglio e di spray urticante. Il bilancio è di due feriti e tre persone denunciate dalla Polizia di Stato.

L’episodio risale alla notte di domenica 27 settembre. Intorno all’una e mezza, un diverbio che ha coinvolto due giovani di 24 e 25 anni e un uomo di 33 anni si è trasformato in uno scontro fisico. Nel corso dell’aggressione sarebbero stati utilizzati sia un’arma da taglio sia dello spray urticante.

L’allarme è scattato attraverso due segnalazioni inizialmente distinte. Dal Pronto Soccorso è stato comunicato l’arrivo di un cittadino albanese che presentava evidenti ferite da arma da taglio agli arti inferiori. Quasi contemporaneamente al 113 è arrivata la segnalazione di un accoltellamento avvenuto nella zona di Vicenza Est.

Le verifiche svolte dagli agenti hanno permesso di collegare i due episodi e di ricostruire quanto accaduto. Nelle indagini sono stati impegnati il personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, la Squadra Mobile e la Polizia Scientifica della Questura di Vicenza.

Due delle persone coinvolte hanno riportato lesioni giudicate guaribili rispettivamente in 8 e 30 giorni.

Al termine degli accertamenti, tutti e tre i protagonisti della vicenda sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza per lesioni personali aggravate dall’utilizzo di un’arma.

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