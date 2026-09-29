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29 Settembre 2026 - 9.43

Vicentino, vasto incendio nella notte in un capannone agricolo: in fiamme fieno e mezzi

P.U.
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Notte di intenso lavoro per i Vigili del fuoco a Rossano Veneto, dove un incendio ha interessato un capannone agricolo adibito a fienile e rimessaggio.

L’allarme è scattato poco dopo le 23 di domenica 28 settembre. Alle 23.13 circa una chiamata al 115 ha segnalato il rogo all’interno di un’azienda agricola di via Cusinati.

Sul posto sono confluite numerose squadre dei Vigili del fuoco provenienti da Bassano del Grappa, Cittadella, Vicenza e Thiene, con quattro autopompe, tre autobotti e complessivamente 22 operatori.

Le fiamme hanno coinvolto un capannone utilizzato per lo stoccaggio, interessando rotoballe di fieno e alcuni mezzi agricoli. Dal rogo si è sprigionata una densa colonna di fumo, visibile anche a distanza.

I Vigili del fuoco hanno lavorato per ore per circoscrivere e spegnere l’incendio, riuscendo a evitare che le fiamme si propagassero ad altre strutture dell’azienda agricola.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti del caso e per ricostruire le cause dell’incendio.

Le operazioni sono proseguite anche nella mattinata del 29 settembre con la bonifica e la messa in sicurezza dell’area. Non risultano persone ferite.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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