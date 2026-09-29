Veneto – Prendono la ferrata al contrario e senza kit: soccorsi due escursionisti
Disavventura nel pomeriggio di domenica 28 settembre per due escursionisti polacchi rimasti bloccati nella parte alta della Ferrata Piazzetta, nel territorio di Livinallongo del Col di Lana.
L’allarme è scattato intorno alle 17, quando la Centrale del 118 è stata contattata dalla coppia. La donna, 50 anni, lamentava un dolore al ginocchio ed era anche in preda a una crisi di panico.
Una volta individuate le coordinate, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, dopo aver fatto campo base al Passo Pordoi, è salito di quota fino a localizzare i due a circa 2.800 metri di altitudine.
Il tecnico di elisoccorso e il medico, scesi nelle vicinanze, li hanno raggiunti e hanno accertato che entrambi erano privi di caschetto e kit da ferrata.
Secondo quanto ricostruito, i due stavano scendendo dal Piz Boè quando, per errore, hanno imboccato la Ferrata Piazzetta nel senso contrario. La coppia si è quindi trovata in difficoltà ed è stata costretta a fermarsi poco dopo.
Messi in sicurezza, i due escursionisti sono stati recuperati con il verricello e issati a bordo dell’elicottero.
L’uomo, 55 anni, è stato lasciato al Passo Pordoi, dove aveva parcheggiato l’auto. La donna è stata invece trasportata all’ospedale di Agordo per gli accertamenti del caso