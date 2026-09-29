Vicenza, espulso un 27enne senegalese pluripregiudicato: rimpatriato a Dakar

È stato espulso e rimpatriato in Senegal un cittadino senegalese di 27 anni, nato a Dakar nel 1999, gravato da numerosi precedenti penali e di polizia. Il provvedimento è stato eseguito il 28 settembre 2026 dalla Polizia di Stato di Vicenza.

Secondo quanto riferito dalla Questura, l’uomo era entrato in Italia nel 2010 e, nel corso degli anni, aveva accumulato un articolato quadro di precedenti. A suo carico risultano un Avviso Orale emesso dal Questore di Vicenza nel 2023 e condanne per lesioni personali, rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e falsa attestazione a pubblico ufficiale.

Il 27enne era stato inoltre segnalato e denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti e per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.

Dopo l’ottenimento della documentazione necessaria da parte delle competenti autorità consolari del Senegal e l’emissione del decreto di espulsione per motivi di pericolosità da parte del Prefetto, il Questore di Vicenza ha disposto l’accompagnamento alla frontiera.

L’uomo è stato quindi trasferito all’aeroporto di Milano Malpensa e rimpatriato immediatamente con una scorta internazionale fino a Dakar.

L’operazione rientra nell’attività dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Vicenza sul fronte dei provvedimenti di espulsione e rimpatrio. Nei primi mesi del 2026 sono stati adottati complessivamente 75 decreti di espulsione.

Di questi, 29 sono stati eseguiti con l’accompagnamento degli interessati nei Centri di permanenza per il rimpatrio, 24 attraverso il rimpatrio diretto alla frontiera e 10 mediante partenza volontaria.

A questi provvedimenti si aggiungono 13 ordini ad abbandonare il territorio nazionale emessi dal Questore.