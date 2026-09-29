Gas esilarante nei parchi, FdI chiede un’ordinanza a Possamai: «Regole chiare per proteggere i ragazzi»

Fratelli d’Italia Vicenza chiede al sindaco Giacomo Possamai un’ordinanza contro la detenzione e l’utilizzo a scopo ricreativo del protossido d’azoto, il cosiddetto “gas esilarante”, nei parchi, nelle piazze, nei pressi delle scuole e nei luoghi frequentati dai giovani. Possamai è attualmente sindaco di Vicenza e mantiene tra le proprie deleghe anche sicurezza urbana e salute e benessere.

La richiesta arriva dopo la segnalazione, da parte del partito, della presenza nei parchi cittadini di bombolette di protossido d’azoto. L’eventuale divieto proposto da FdI dovrebbe riguardare esclusivamente l’uso ricreativo, lasciando quindi consentiti gli impieghi leciti della sostanza nei settori alimentare, sanitario e professionale.

Alessandro Benigno, presidente cittadino di Fratelli d’Italia Vicenza, richiama l’attenzione soprattutto sulla diffusione del fenomeno tra adolescenti e giovanissimi. Il protossido d’azoto viene anche indicato come “droga del palloncino” e, in caso di consumo ripetuto, può provocare conseguenze neurologiche anche gravi: l’agenzia sanitaria francese Anses ha documentato il rischio di lesioni neurologiche persistenti associate all’uso intensivo e cronico della sostanza.

«Costa pochi euro, si trova facilmente anche online e viene percepito come innocuo proprio perché è legale», osserva Benigno, che individua proprio nella facilità di reperimento uno degli aspetti più preoccupanti. Il presidente cittadino di FdI cita quanto già avvenuto in altri Paesi europei e chiede che anche Vicenza si doti di uno strumento specifico per consentire alla Polizia Locale e alle forze dell’ordine di intervenire con sanzioni e sequestri delle bombole.

In Francia, già dal 2021 sono state introdotte restrizioni che comprendono il divieto di vendita o cessione ai minori e limiti alla commercializzazione; nel 2026 è stato inoltre notificato alla Commissione europea un progetto con ulteriori restrizioni sull’accesso del pubblico al protossido d’azoto. Benigno richiama inoltre il caso di Bonn e le ordinanze adottate, secondo quanto riferisce FdI, da diversi Comuni italiani.

«Quando è in gioco la salute dei ragazzi, il nostro compito è portare soluzioni concrete e non limitarci a denunciare i problemi – afferma Benigno –. Questa è una di quelle soluzioni, già sperimentata altrove, che si può adottare in modo rapido e snello per arginare il fenomeno».

Alla richiesta di un’ordinanza, Fratelli d’Italia affianca quella di una maggiore attività di prevenzione. Anna Antonini, dirigente cittadina del partito, sottolinea come molti genitori non conoscano la natura delle piccole bombole argentate che possono essere trovate nei parchi e non siano consapevoli, sostiene, della facilità con cui i ragazzi possono procurarsele anche attraverso internet, social network e contatti online.

«Le famiglie non vanno lasciate sole – afferma Antonini –. Serve una campagna di prevenzione con scuole e associazioni, che parli ai ragazzi e aiuti i genitori a riconoscere i segnali».

Per FdI è necessario anche aumentare la presenza e le attività nelle aree verdi cittadine. Antonini torna quindi sulla proposta “Vicenza Parchi Vivi”, presentata dal partito nei mesi scorsi e basata sulla creazione di un calendario permanente di sport, iniziative e volontariato nei parchi.

«Un parco abbandonato diventa terra di nessuno, un parco vissuto è un parco più sicuro – conclude Antonini –. La proposta di oggi segue lo stesso filo: regole chiare, ma soprattutto tornare a esserci, ogni giorno».